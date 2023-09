“Napoli ha poca cultura”, scoppia la polemica: assurdo al Grande Fratello (VIDEO)

Attacco da non credere in diretta su Napoli: napoletani infuriati contro il concorrente del Grande Fratello, scoppia la polemica

Inizio di settembre per gli appassionati di reality tv vuol dire anche inizio del Grande Fratello. Lunedì è cominciato lo show, a condurlo ancora una volta Alfonso Signorini. Questa volta però ci sono tantissime novità. Come annunciato anche dall’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi, non c’è più la volontà di puntare sul trash come nelle scorse edizioni, ma si andrà ad effettuare una vera e propria “pulizia” dell’intera rete, e ovviamente anche del grande universo legato al Grande Fratello, che da anni è uno dei programmi di punta.

In quest’edizione non vi sarà la totale presenza di personaggi VIP nel cast. La produzione ha composto un cast misto, formato da VIP e non. Tra i concorrenti VIP c’è da sottolineare la presenza di Alex Schwazer, campione olimpico nella marcia a Pechino 2008, Samira Lui, la bella professoressa de L’Eredità e concorrente a Tale e Quale Show, oltre alla presenza di Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Rosy Chin e Massimiliano Varrese. Ai sopracitati concorrenti VIP, sono stati affiancati altri nove concorrenti non noti, reclutati dopo mesi di casting. Uno di questi, dopo appena due giorni di diretta, ha già fatto parlare di sè, scatenando le polemiche dei telespettatori.

Critica Napoli, social scatenati contro il concorrente del Grande Fratello

“Per i miei gusti, Napoli non rientra nemmeno tra le mie 5 città preferite perché ha poca storia culturale e artistica. Direi prima Roma, poi Firenze…”– questa l’affermazione di Paolo Masella, macellaio romano di 25 anni. Appena terminata l’affermazione Massimiliano Varrese lo ha immediatamente contraddetto, ricordando al giovane macellaio quanto l’arte e la cultura siano protagoniste indiscusse del capoluogo campano. “Intendo che se ci vado in giro, personalmente, non ci vedo cose come il Colosseo, il Circo Massimo…”– ha replicato Masella. Dichiarazioni che denotano una poca conoscenza del territorio. Basti solo pensare ad alcune delle straordinarie opere presenti: Napoli sotterranea, il Palazzo Reale, il Cristo Velato, gli scavi di Pompei ed Ercolano, e tanti, tantissimi altri siti d’interesse.

Come prevedibile le sue dichiarazioni hanno scatenato l’ira dei social, che non hanno risparmiato forti critiche al neo concorrente della trasmissione Mediaset. “Che Napoli abbia poca “storia culturale artistica” non si può sentire macellaio” – cita uno dei tweet più virali. Non di certo il migliore dei modi per iniziare la sua avventura nella casa di Cinecittà, staremo a vedere quanto queste affermazioni possano incidere sul suo futuro al Grande Fratello.