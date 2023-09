Lindstrom e non solo: Garcia ha in cantiere un’altra novità contro il Genoa

Jesper Lindstrom scalda i motori: il danese sta spingendo forte al Konami Center, giorni in cui sta scalando posizioni nei pensieri di Garcia. Il francese ha però un’altra novità in cantiere.

Rudi Garcia prepara la delicata trasferta di Genova, una partita ostica, in cui il team Campione d’Italia sfiderà il Genoa di Aberto Gilardino, alla ricerca dei primi punti tra le mura amiche.

Una sfida in cui sarà out Matteo Politano, tra i migliori azzurri nelle prime uscite stagionali, ma vittima di un’elongazione del soleo in nazionale.

Lindstrom e l’altra “novità”: tutte le ultime

A prendere il posto di Politano, secondo il Corriere dello Sport, dovrebbe essere Jesper Lindstrom, rientrato dagli impegni con la Danimarca nella giornata di lunedì.

L’ex Francoforte potrebbe essere la prima scelta per la sua capacità di spaziare su tutto il fronte offensivo: il danese è infatti in grado di disimpegnarsi a sinistra e destra oltre che da trequartista. Garcia, però, potrebbe concedere ad un altro azzurro l’esordio stagionale dal primo minuto: si tratta del senatore Mario Rui.

Il portoghese, a causa di qualche problema fisico, ha iniziato la stagione in sordina, partendo 3 volte su 3 dalla panchina, un’assenza che ha pesato, nonostante le presenza di Olivera che già nella scorsa stagione si era più volte alternato con l’ex Empoli. Il terzino uruguaiano rientrarà tardi dalla sua Nazionale, motivo per cui il portoghese scalpita per una maglia da titolare.