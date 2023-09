“Hanno incontrato De Laurentiis”, è successo nelle scorse ore: la rivelazione

Il Napoli si appresta a dare il via al proprio cammino europeo: il team di Rudi Garcia sarà ospitata dal Braga in Portogallo. Intanto, in città va in scena un incontro importante che ha visto come protagonista il presidente Aurelio De Laurentiis.

Il secondo appuntamento dei Campioni d’Italia sarà invece casalingo, una sfida di cartello, contro il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti. La prevendita per questo big match è partita ieri e sarà divisa in 3 fasi: sino a giovedì resterà dedicata agli abbonati “Italia”, da venerdì a sabato 24 settembre ai possessori di fidelity card e infine, nel caso in cui fosse rimasta una minima disponibilità, partirà la possibilità di acquisto “libera”.

Riunione con tutti i dirigenti

Proprio per rapportarsi in merito alle tematiche relative allo stadio e gli sviluppi marketing annessi, il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha tenuto una riunione nella giornata ieri, almeno stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport.

Un meeting con tutti gli uomini chiave della dirigenza azzurra: Valentina De Laurentiis, il club manager Antonio Sinicropi, il responsabile commerciale Tommaso Bianchini ed infine lo stadium manager, Gianluca Baiesi. Un incontro che ha toccato varie tematiche, di cui certamente si saprà di più nel corso dei prossimi giorni.

Bisognerà attendere quantomeno domani, considerando l’impegno di De Laurentiis a Roma, che quest’oggi presenterà la seconda stagione di “Vita da Carlo”.