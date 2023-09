Genoa-Napoli, scelto l’arbitro del match: la designazione

Il Napoli si appresta a dare il via al proprio tour de force: saranno ben 7 le gare in 22 giorni per gli uomini di Rudi Garcia: deciso l’arbitro della sfida contro il Genoa

Da sabato si ricomincia: a Genova andrà in scena Genoa – Napoli, gara valida per la quarta giornata di Serie A 2023/2024. Il Napoli sarà chiamato a riscattarsi dopo lo stop casalingo con la Lazio, in modo da iniziare nel migliore dei modi possibile il tour de force che lo vedrà impegnato in 7 gare nel giro di 22 giorni, appuntamenti che spazieranno tra l’Italia e l’Europa, quella dalle grandi orecchie.

Comunicato l’arbitro di Genoa-Napoli

Quest’oggi, sono state inoltre diramate le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato, ovviamente comprendendo quelle relative alla gara del Ferraris.

Sarà Fabbri a dirigere l’impegno dei Campioni d’Italia in carica, un direttore di gara esperto per un match che si preannuncia delicato soprattutto per gli uomini di Rudi Garcia.

Di seguito, riportiamo la designazione completa: