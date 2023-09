“Discussione tra De Laurentiis e il tecnico”: c’entra il difensore, retroscena da non credere

L’edizione odierna de Il Mattino svela un retroscena riguardante il presidente Aurelio De Laurentiis, sempre più al centro delle dinamiche di mercato, e non, del club partenopeo.

Il Napoli è pronto a tornare in campo dopo la sosta dello scorso weekend a causa degli impegni delle varie Nazionali. Occasione che ha visto scendere in campo per la prima volta l’ex azzurro Luciano Spalletti sulla panchina dell’Italia, subentrando al dimissionario Roberto Mancini come nuovo Commissario Tecnico.

Dopo il pareggio deludente contro la Macedonia, la compagine azzurra ha avuto modo di rifarsi nella sfida di ieri sera, allo stadio San Siro di Milano, contro l’Ucraina: 2-1 il risultato in favore dell’Italia, che spazza (o, quantomeno, allontana momentaneamente) così lo spettro degli spareggi. In evidenza, le prestazioni di Giacomo Raspadori, schierato per la sfida da punta centrale, e del solito Giovanni Di Lorenzo, sempre più certezza della Nazionale oltre che del Napoli stesso.

E proprio riguardo Luciano Spalletti, che all’ombra del Vesuvio ha vinto uno Scudetto da dominatore assoluto e contro ogni pronostico della vigilia, spunta un retroscena a firma dell’edizione odierna de Il Mattino e che è legato al suo ex presidente in azzurro: Aurelio De Laurentiis.

Il retroscena tra Spalletti e il patron del Napoli

Un diverbio tra i due che avrebbe accentuato un rapporto non proprio ai massimi livelli tra il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il suo ex allenatore Luciano Spalletti.

In particolare, svela Il Mattino, il tutto risale nell’estate del 2021 (quando Spalletti sbarcò in azzurro, ndr): l’episodio riguarda la scelta del difensore centrale da affiancare a Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riportato dalla medesima fonte, l’attuale CT della Nazionale spingeva per puntare su Kostas Manolas. La brutta prestazione contro la Juventus, però, convinse le parti ad avere un punto di vista comune in merito, con l’ex Roma che poi fece ritorno in patria all’Olympiakos.

Questo retroscena conferma come tra le parti il rapporto non sia mai stato idilliaco: non una novità, considerando che tra le parti è ancora aperta la questione legale relativa alla penale. Sono attesi sviluppi a tal proposito, ma intanto l’Italia si gode il nuovo corso targato Luciano Spalletti e il Napoli guarda avanti con Rudi Garcia, con la speranza di ritrovare le medesime gioie regalate dal tecnico di Certaldo. Questa è la speranza dei tifosi, ancora scottati dalla sconfitta contro la Lazio ma con grande voglia di rivalsa in vista dei prossimi impegni.