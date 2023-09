Dietrofront Garcia, ripensamento su Natan? Un dubbio ‘tormenta’ il tecnico verso il Genoa

In questi giorni si è tanto discusso su Natan, erede designato dal Napoli per la sostituzione di Minjae Kim, colonna dello scorso campionato.

A seguito di una lunga, si oserebbe definirla lunghissima, ricerca, Micheli ha deciso di puntare su una scommessa per la sostituzione di Minjae Kim, miglior difensore della Serie A 2022/23.

Uno degli uomini chiave dello scouting partenopeo, ha fatto all-in su Natan, difensore centrale brasiliano proveniente dal Red Bull Bragantino, club militante nella Serie A verdeoro. Il centrale classe 2001, è un calciatore di talento e con margini di crescita importanti: velocità, tecnica, insomma, caratteristiche che si sposerebbero perfettamente con Rrahmani, proprio come è successo con il compagno di reparto coreano.

Nonostante ciò, la provenienza da un altro continente annessa ad una carta d’identità che registra ancora 22 anni, ha fatto optare per il neo tecnico Rudi Garcia, almeno in questo avvio di stagione, su altre scelte. Il neo tecnico del Napoli ha infatti puntato sull’usato sicuro rappresentato da Juan Jesus, uomo di fiducia con grande esperienza in Serie A e in grado di rispondere presente ogni qualvolta chiamato in casa nell’arco delle due ultime stagioni in maglia azzurra. Prestazioni importanti, seppur da “terzo centrale”, che hanno però permesso all’ex Inter e Roma di mettere la propria firma dapprima nel ritorno in Champions League e successivamente sulla vittoria dello scudetto.

Esordio sì, esordio no? Le ultime su Natan verso il Genoa

In molti, a seguito della pausa delle nazionali e dei conseguenti 14 giorni pieni per lavorare presso il Konami Center di Castel Volturno, avevano ipotizzato la possibilità di vedere finalmente Natan all’opera, magari proprio dal primo minuto o quantomeno in corso d’opera.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, questa idea è stata paventata da Rudi Garcia, che avrebbe programmato l’esordio del brasiliano proprio nella trasferta in terra ligure contro il Genoa dell’ex campone del mondo Alberto Gilardino. Nonostante ciò, la sconfitta con la Lazio potrebbe aver modificato i piani dell’ex allenatore della Roma, convinto che una vittoria sabato, possa rappresentare la chiave di svolta nell’inizio di questo tour de force che vedrà i suoi ragazzi impegnati in ben 7 gare nei prossimi 22 giorni. Un appuntamento vissuto quasi come “spartiacque”, nonostante i tempi prematuri di quella che resta solamente la quarta giornata di campionato.

Attualmente, Garcia sta comunque effettuando le proprie valutazioni presso il centro sportivo dei Campioni d’Italia in carica e solamente nei prossimi giorni, scioglierà il ballottaggio che decreterà il compagno di reparto di Rrahmani.