Buona notizia per Garcia: lo hanno appena comunicato da Castel Volturno

Prosegue la preparazione al Konami Center di Castel Volturno: carichi di lavori duri, con il Genoa nel mirino per gli azzurri di Rudi Garcia.

Siamo ormai agli sgoccioli, a seguito della pausa per le nazionali: tra soli 3 giorni, il Napoli di Rudi Garcia sarà chiamato nuovamente in campo. Una gara ostica, in un Ferraris gremito, per accompagnare i propri beniamini all’ottenimento dei primi punti casalinghi.

SSC Napoli: il report quotidiano da Castel Volturno

Nel mentre, sono arrivati le prime indicazioni dal Konami Center di Castel Volturno, dove man mano, si stanno aggregando i tanti nazionali partiti con le proprie selezioni.

Quest’oggi, il Napoli attraverso il proprio sito ufficiale ha diramato un nuovo report, comunicando un altro importante rientro:

“Lobotka è rientrato dagli impegni con la Nazionale”, la società ha partenopea, ha inoltre aggiornato la situazione relativa all’infortunio occorso a Matteo Politano: l’esterno, che ha accusato un problema fisico, ha svolto lavoro personalizzato in campo.