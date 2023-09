Ultim’ora, altri guai per Giuntoli: un giocatore avvia un’azione legale contro la Juventus

Alla notizia della positività al doping di Paul Pogba, questa mattina si è aggiunta altra grana per l Juventus e i suoi dirigenti.

È di ieri la notizia che ha scosso il mondo del calcio italiano e juventino, quella della positività al testosterone di Paul Pogba, risultando quindi positivo al test anti-doping effettuato prima di Udinese-Juventus del 20 agosto. Immediati i provvedimenti per il giocatore, che è stato sospeso fino a nuovo ordine. La decisione finale ci saranno quando avranno prove sufficienti per confermare o confutare i test effettuati prima del match di Udine, ovvero le contro analisi.

Come se non bastasse, nella giornata di oggi è arrivata la notizia di un’azione legale nei confronti della Juventus da parte di un ex giocatore.

Bonucci avvia un’azione legale contro la Juventus per danni d’immagine

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, l’ex difensore e capitano juventino, Leonardo Bonucci, avrebbe deciso di agire per vie legali contro il suo ex club. Dopo la brusca decisione da parte dei bianconeri di metterlo ai margini del progetto nel prossimo campionato.

Le richieste del difensore italiano Bonucci, ora in forze all’Union Berlino prossima avversaria del Napoli in Champions, sono di un risarcimento danni alla sua immagine. Principalmente alla sua preparazione e agli allenamenti a cui è stato sottoposto. La telenovela Bonucci-Juve quindi, non è ancora terminata.