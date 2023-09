Stadio Maradona, confermato l’aumento dei posti: la notizia fa felici i tifosi del Napoli

Dopo la segnalazione, dall’incontro di ieri è arrivata la svolta che permetterà ad ancora più tifosi di raggiungere lo stadio .

Una stangata che risale a poco più di dieci giorni fa quella relativa alla segnalazione del Napoli da parte di Assoutenti. La società partenopea era infatti stata presa di mira dall’associazione. L’Associazione Nazionale Utenti Servizi Pubblici, Assoutenti, nasce nel gennaio 1982, fondata da Giuseppe Scrofina, e serve a tutelare e promuovere i diritti fondamentali dei consumatori, in particolare degli utenti dei servizi pubblici. La segnalazione era arrivata in quanto molti tifosi partenopei, diversamente abili, avevano riscontrato enormi difficoltà nell’acquisto dei tagliandi online per lo stadio.

Molte erano state le lamentele dei sostenitori azzurri che non erano riusciti ad acquistare i biglietti per le partite casalinghe contro Napoli e Sassuolo. Nonostante dei primi confronti iniziali con il Comune, lo stadio, per i tifosi affetti da disabilità varie, continuava a rimanere un miraggio. Lo stesso vicepresidenti di Assoutenti, Gabriele Melluso, in un comunicato si era visto dispiaciuto di questa diffida formale ma purtroppo obbligatoria. Uno stadio come il Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, non può permettersi questi problemi, vista la caratura della squadra che rappresenta.

Finalmente arriva l’esito che fa esultare i tifosi

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica Napoli, ieri pomeriggio c’è stata la tanto attesa riunione tra il Napoli e il Comune dove, tra i partecipanti, c’erano gli assessori Ferrante e Trapanese. La commissione dello Sport è stata presieduta da Gennaro Esposito, dal consigliere Massimo Cilenti e da una delegazione di Assoutenti. L’incontro è stato fatto per la relativa segnalazione dell’associazione per quanto riguarda la questione dei biglietti destinati ai tifosi diversamente abili.

La notizia che ha fatto felici tanti tifosi è che alla fine si è arrivati a una quadra. Il club azzurro infatti ha fatto sapere che metterà a disposizione gli altri posti dello stadio che sono stati realizzati quest’estate. Infatti ci saranno 120 posti aggiuntivi tra i distinti e saranno venduti già dalla prossima sfida interna del Napoli, quella contro l’Udinese di mercoledì 27 settembre.

Secondo la Repubblica, la disponibilità salirà a 258, alcuni posti saranno venduti anche in Tribuna, bisognerà attendere soltanto il comunicato del Napoli. Nota ufficiale che arriverà dal club al più presto. Il Comune di Napoli ha chiesto al club di realizzare un percorso telematico ancora più semplice per l’acquisto dei tagliandi, differente dal solito percorso per gli altri settori dello stadio Diego Armando Maradona.