Ritorno in grande stile per l’ex Napoli: “Contratto fino al 2025”

Il calciomercato estivo si è chiuso da poco meno di due settimane, ma non mancano i movimenti in entrata e in uscita da parte dei club, soprattutto per quanto riguarda le panchine.

Se la sessione di calciomercato si è conclusa da poco, lo stesso non si può dire dei movimenti riguardanti i tecnici dei vari club tra Italia ed estero. Nonostante la stagione è iniziata da poco, infatti, non mancano i ribaltoni improvvisi per le varie panchine: dietrofront da parte di società che, per un motivo e per un altro, decidono di procedere con un cambio così drastico a campionato praticamente appena iniziato.

È il caso dell’Avellino, squadra campana militante in Serie C (Girone C), che in queste ore ha deciso di sollevare dal proprio incarico il tecnico Massimiliano Rastelli. Alla base di questa decisione così forte c’è il rendimento altalenante della scorsa stagione e le due sconfitte consecutive nei primi due impegni di campionato contro il Latina e l’Avellino. Al suo posto, la società irpina ha deciso di affidarsi a un ex Napoli, tra i protagonisti della rinascita del club partenopeo nella storia recente: vediamo di chi si tratta.

Manca solo la firma: Michele Pazienza verso l’Avellino

La notizia viene battuta proprio in questi minuti: il tecnico Michele Pazienza, vecchia conoscenza della SSC Napoli, è pronto a legarsi contrattualmente con l’Avellino.

Stando a quanto riportato da molteplici fonti, mancano solo gli ultimissimi dettagli per l’annuncio dell’Avellino, che decide di ripiegare sull’allenatore che lo scorso anno tanto bene ha fatto tra le fila dell’Audace Cerignola. Decisione che la società ha ritenuto opportuno dopo un mercato da protagonista e gli investimenti importanti messi in campo dalla dirigenza, che ha come obiettivo minimo la zona play off.

Michele Pazienza è una vecchia conoscenza per i tifosi partenopei: tra i calciatori più importanti del primo Napoli targato Walter Mazzarri, arrivò all’ombra del Vesuvio nell’estate del 2008. Tre le sue stagioni in maglia azzurra, totalizzando ben 121 presenze e 4 gol in tutte le competizioni. Nell’estate del 2011, scaduto il suo contratto con il club di Aurelio De Laurentiis, l’allora centrocampista decise di accasarsi alla Juventus a parametro zero. Dal 2017, inizia la sua esperienza da allenatore al Pisa, per poi proseguire tra le fila del Siracusa e dell’Audace Cerignola, con il quale ha conquistato la promozione in Serie C e piazzandosi nei play off da neo promosso. Non male come biglietto di visita in vista del suo approdo ad Avellino: l’ex centrocampista torna in Campania dopo dodici anni.