Politano infortunato, Garcia ha pronta la soluzione: chi sarà il sostituto

L’infortunio di Politano, lo costringe a stare fermo ai box per almeno 3 partite, il tecnico francese però, ha già pronta la soluzione.

Nell’ultima partita della nazionale italiana, l’esterno d’attacco del Napoli, Matteo Politano, si è procurato una elongazione del Soleo della gamba destra. L’infortunio, che è una lesione muscolare avvenuta per un eccessivo allungamento del muscolo, lo terrà lontano dai campi tra i 15 e i 20 giorni, salterà le partite di Genoa, la prima di Champions League contro il Braga in Portogallo e molto probabilmente anche quella del 24 settembre contro il Bologna in Emilia.

Infortunio Politano, scatta l’ora del neo acquisto Lindstrom

Con l’italiano bloccato, è l’ora del danese dal primo minuto. Per il neo acquisto Lindstrom, approdato in azzurro dall’Eintracht per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, è arrivato il momento di esordire con la maglia azzurra da titolare e mostrare ai tifosi tutto il suo valore. Le opportunità ci saranno sicuramente in tutta la stagione, ma maggiormente in queste settimane con l’infortunio di Politano.

Il danese, lo scorso anno ha dimostrato di avere velocità e tanta qualità, mostrando il suo talento anche in Champions con i tedeschi, avversari proprio del Napoli negli ottavi di finale. I tifosi sperano di rivedere le giocate fatte da Lindstrom in Bundesliga anche in Serie A.