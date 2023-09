Osimhen, non solo il Pallone d’Oro: svelato quale premio sogna di vincere

Osimhen, candidato tra i migliori 30 giocatori al mondo al Pallone d’Oro, ha dichiarato di sognare anche un altro premio prestigioso nella sua carriera.

La scorsa settimana France Football ha diramato la lista dei 30 candidati a vincere il Pallone d’Oro, tra questi per la prima volta nella storia, si trovano ben tre giocatori del Napoli. Kim, Kvaratskhelia e Victor Osimhen, sono loro i 3 partenopei che fanno parte dei migliori al mondo in lizza per il premio più ambito nella carriera di un giocatore. La candidatura dei 3 tenori, è un segnale forte, conferma sempre di più che lo scorso anno si è fatto qualcosa di straordinario sia in campionato che in Champions League.

Osimhen si augura di vincere il premio come giocatore africano dell’anno

Il nigeriano, intervenuto Pulse Sports ha dichiarato:

Per la nomination a pallone d’oro ringrazio Dio e tutte le persone che hanno creduto in me sin dall’inizio, queste erano cose che vedevamo solo in Tv, ora poterla vivere è un sogno che si avvera. È merito anche di tutti quelli che mi son vicini e hanno creduto nel mio gioco.

Victor Osimhen ha poi continuato:

Vincere però il premio ‘Giocatore africano dell’anno’ è il io sogno più grande, da quando lo vinsi tra i giovani e c’era Aubameyang che lo conquistò tra i senior, che è diventato il mio scopo come calciatore, sarebbe davvero un qualcosa di prestigioso.

Insomma, l’attaccante del Napoli non ha alcuna intenzione di fermarsi. La sua fame di vittorie e trofei non si è affatto saziata: un bel segnale in vista della nuova stagione, che potrebbe riservare altre belle soddisfazioni al centravanti nigeriano e ai tifosi partenopei.