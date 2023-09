“Lobotka meno coinvolto”, il dato distrugge il luogo comune su Garcia

Il tecnico francese lo aveva detto in conferenza stampa che non farà affidamento su un singolo giocatore, Lobotka quest’anno però sembra diverso.

Molti tifosi partenopei sembrano essere d’accordo all’unisono che quest’anno la principale differenza, rispetto al gioco di Spalletti, la faccia il posizionamento di Stanislav Lobotka. Lo slovacco era il direttore d’orchestra del Napoli trionfante della scorsa stagione. Il pallone tra sui piedi sembrava in ghiaccio ed è proprio da Lobotka che si sviluppava tutto il gioco dell’allenatore toscano.

Il centrocampista slovacco infatti era l’uomo chiave del Napoli di Spalletti. Quest’anno Rudi Garcia sembra averlo leggermente “deresponsabilizzato” in quanto meno coinvolto nella trama di gioco. Questo è un dato che non piace ai sostenitori che vorrebbero vedere il loro playmaker ancora al centro della squadra. Il tecnico francese era stato chiaro nella conferenza stampa che ha preceduto la sfida alla Lazio:” Nella mia squadra non esiste solo un uomo chiave. Se gli avversari capiscono come fermarlo, poi saremo nei guai e senza soluzioni. Tutti sono fondamentali per il mio gioco”.

Dato solo illusorio

In realtà però quanto appena detto è soltanto un dato illusorio o almeno sembra essere tale. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, c’è un confronto che smentisce la convinzione maturata da più tifosi durante questa estate. La rosea ha riportato infatti un dato che risponde al coinvolgimento di Lobotka durante le partite con Rudi Garcia. Valutando le medie a partita, volendo fare un corretto paragone con il passato campionato, la Gazzetta scrive che il regista slovacco oggi gioca 79,5 palloni di media contro i 76,14 di un anno fa.

Se questo poi non bastasse, Lobotka tocca più palloni sia nella propria metà campo, sia in quella avversaria. Quindi, leggendo questi dati, che cos’è che fa apparire lo slovacco meno coinvolto nel gioco del francese? La Gazzetta scrive che quest’anno gioca maggiormente sul centro sinistra. Il problema non sta solo nel numero di tocchi ma proprio nella qualità della giocate. La velocità di manovra, più difficile da registrare, dovrebbe essere il problema principale del Napoli visto finora, ritmo che ancora non è visibile chiaramente dal gioco di Rudi Garcia.