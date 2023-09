Garcia ha deciso: gli otto giocatori sul quale puntare dopo la sosta

Saranno 8 i giocatori sui quali punterà il tecnico Garcia al rientro dalle nazionali, 8 fedelissimi e sempre presenti in campo, per ripartire alla grande.

La pausa nazionali sta per volgere al termine, i 15 giocatori azzurri che sono partiti stanno per rientrare a Castel Volturno, pronti a ripartire dopo la brutta botta in casa contro la Lazio.

Da questo sabato, giorno della partita contro il Genoa, partirà un tour de force che vedrà i partenopei impegnati in 7 partite in 22 giorni, tempo in cui serviranno al massimo della forma tutti i giocatori della rosa di mister Rudi Garcia. Purtroppo però, dalle nazionali è tornato acciaccato Matteo Politano, uscito anzitempo durante la partita dell’Italia contro la Macedonia. L’esterno azzurro – stando alle ultime notizie – potrebbe dover restare lontano dal campo di gioco per almeno due settimane. Garcia quindi dovrà fare a meno dell’esterno italiano e puntare sugli altri calciatori presenti in rosa.

Il blocco dei centenari, Garcia si affida agli otto calciatori più esperti del Napoli

Dunque, per ripartire e rialzare la testa dopo la sconfitta con la Lazio, l’intenzione è affidarsi ai calciatori più esperti del Napoli. Ovviamente a partire da Alex Meret, 141 presenze in azzurro: dovrà farsi trovare pronto e difendere al meglio la porta partenopea. Poi Mario Rui e il capitano Di Lorenzo, 200 e 187 presenze rispettivamente, saranno loro i cardini e fedelissimi della difesa azzurra. Per il centrocampo Lobotka (117), Elmas (170) e Piotr Zielinski (332), mediana di qualità e arma in più degli ultimi anni, soprattutto nella scorsa stagione dello scudetto. Infine in attacco, tutto ricadrà su Victor Osimhen, 104 presenze e tanti, tantissimi gol all’attivo con gli azzurri, con i più importanti nella passata stagione, ci sarebbe come ottavo anche Matteo Politano, appena infortunatosi in nazionale, con le sue 147 presenze, ma Garcia dovrà attendere il rientro per puntare di nuovo su di lui. Ai sette “veterani”, fin qui citati è impossibile non aggiungere, però, Khvicha Kvaratskhelia.

Si ripartirà quindi dalla classe di Piotr Zielinski, il più presente in campo, con le sue oltre 300 presenze, seguito da Mario Rui con 200 fino alle 104 di Osimhen. Gli 8 sopracitati, sono anche il principali fautori dello scudetto dello scorso anno, Garcia si affida a loro proprio per questo, ripartire dopo la brutta sconfitta con i bianco celesti e non fermarsi più.

Il tecnico francese spera anche di ritrovare la stella georgiana Kvaratskhelia, ancora sotto tono in questo inizio di stagione, complice l’infortunio in ritiro. Si segnala il solo assist a capitan Di Lorenzo nel 2-0 al Sassuolo come acuto in questo inizio di campionato. La speranza per il Napoli è che l’MVP dello scorso campionato ritorni al gol, che manca ormai da marzo in Torino-Napoli e che riprenda a brillare ed incantare con gradi giocati la Serie A e l’Europa, visto anche l’ormai vicino esordio in Champions League.