A Castel Volturno esultano, grande notizia su Osimhen

La sosta nazionali sta per terminare e gli azzurri sono pronto a rientrare a Castel Volturno, tra i primi sarà proprio il nigeriano.

I 15 nazionali del Napoli sono in procinto di rientrare alla casa base, pronti a preparare l’anticipo di Serie A contro il Genoa di sabato alle ore 20:45. I giocatori sparsi per il mondo torneranno tutti con umori diversi, tra chi è infortunato come Politano, o come il capitano Di Lorenzo che si prepara a disputare il secondo match con l’Italia questa sera dopo l’ottima prestazione della prima partita; passando a chi come Osimhen ritorna a casa dopo aver siglato una grande tripletta nell’ultimo match con la sua Nigeria.

Osimhen pronto a rientrare, sarà a Castel Volturno tra oggi e domani

Come riportato da La Repubblica, il giocatore nigeriano, oltre ad esser galvanizzato dall’ultima tripletta segnata in nazionale contro il Sao Tomè e Prinicipe, è pronto e carico a tornare a disposizione del tecnico Garcia, tra la giornata di oggi e quella di domani. Pronto a rifarsi dopo l’ultima di campionato contro la Lazio e riprendere a segnare anche con la maglia azzurra.

Lentamente poi ritorneranno tutti gli altri nazionali in giro per il mondo, ma la notizia del rientro dell’attaccante, fa capire quanto egli sia carico per il ritorno in campo con gli azzurri, pronto per queste sfide che si susseguiranno nei prossimi giorni.