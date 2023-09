Torna a disposizione del Napoli, “nuovo acquisto” per Garcia

Importanti novità per il Napoli, con Rudi Garcia che avrà a disposizione un altro calciatore per il prosieguo del campionato.

Torna a lavorare il Napoli dopo alcuni giorni di riposo concessi da Rudi Garcia, per via della sosta per le Nazionali. Gli azzurri hanno dovuto rinunciare a ben 15 calciatori, andati in giro per il mondo per giocare con le maglie delle squadre dei rispettivi paesi. Dunque a Castel Volturno il tecnico francese ha ritrovato pochi calciatori, a cui sono stati aggregati tanti giovani della Primavera.

Soprattutto a centrocampo, visto il mancato arrivo di un nuovo calciatore nelle ultime ore di mercato, Garcia si ritrova con sei calciatori. Nelle prime due giornate di campionato, per questo motivo, è stato aggregato alla prima squadra il giovanissimo centrocampista Lorenzo Russo, classe 2005. Ma nelle prossime settimane la mezzala potrà tornare stabilmente a disposizione della Primavera di mister Andrea Tedesco, questo perché il suo posto in prima squadra dovrebbe essere preso da un altro calciatore.

Niente cessione in Turchia, Demme torna a disposizione di Garcia

Si tratta ovviamente di Diego Demme, rimasto in azzurro dopo che la trattativa per il trasferimento all’Hertha Berlino si è arenata negli ultimi giorni di calciomercato. Per il mediano italo-tedesco c’erano voci riguardanti una cessione in Turchia, dove la sessione di trasferimenti resterà aperta fino al 15 settembre. Tra i club interessati pare potesse esserci il Fenerbahce, ma stando a quanto riportato da calciomercato.it, le possibilità di una cessione in Turchia di Demme in questo momento si sono drasticamente ridotte. L’importante ingaggio da 2,5 milioni di euro crea non poche difficoltà per l’addio.

L’ex Lipsia, dunque, resterà molto probabilmente al Napoli, almeno fino a gennaio. Per questo motivo tornerà a disposizione di mister Rudi Garcia, che così potrà avere un’opzione aggiuntiva in mezzo al campo. Ricordiamo, comunque, che Demme non è stato inserito nella lista Champions League e quindi potrà essere a disposizione soltanto per i match di Serie A.

La cessione di Diego Demme è stata così rimandata al mese di gennaio, ovvero quando il suo contratto sarà a soltanto sei mesi dalla naturale scadenza e quindi sarà più semplice contrattare uno stipendio a cifre inferiori di quelle attualmente percepite al Napoli. Per lui le opzioni più plausibili restano le stesse, ovvero interessi da parte di club turchi o il ritorno in Germania. In ogni caso l’avventura all’ombra del Vesuvio è ormai arrivata alla fine, anche se proverà a mettersi utile in questi ultimi mesi in azzurro.