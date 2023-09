Tegola per Garcia: brutte notizie dalle nazionali

La pausa nazionali non porta buone notizie a Rudi Garcia: assenza importante per il Napoli in vista delle prossime sfide

Si avvia verso la fine la prima pausa nazionali della stagione. Tanti i giocatori del Napoli impegnati, ben quindici. Tra questi quattro hanno composto il blocco azzurro della prima Nazionale di Luciano Spalletti. Si tratta di Meret, Di Lorenzo, Raspadori e Politano.

Esordio amaro per il tecnico campione d’Italia da CT, che ha pareggiato contro la Macedonia del Nord 1-1, complicando la corsa ad EURO 2024 (ora sarà fondamentale vincere contro l’Ucraina, domani). Tuttavia, non tutti i partenopei convocati hanno trovato spazio. Infatti, sono partiti dal primo minuto solo Di Lorenzo e Politano. Meret non ha trovato spazio, mentre Raspadori è subentrato nel secondo tempo.Agli azzurri non è bastato il gol di Ciro Immbile ad inizio secondo tempo. Il pareggio della Mcedonia è arrivato grazie ad un gol su punizione di Baardi, che ha beffato Donnarumma.

Tra i peggiori in campo, non a caso sostituito all’intervallo anche l’esterno del Napoli Matteo Politano. Poi, la mattina seguente, altra brutta notizia: l’ala destra azzurra ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale a causa di un risentimento al polpaccio della gamba destra, più precisamente al tricipite surale destro.

Infortunio Politano, il comunicato del Napoli chiarisce la situazione: brutte notizie per Garcia

Questa mattina lo staff medico del Napoli ha sottoposto l’esterno azzurro ad esami strumentali per chiarire l’entità dell’infortunio e capire i tempi di recupero. Quindi, questo pomeriggio è arrivato il tanto atteso comunicato sulle condizioni dell’ex Inter. “Gli esami strumentali effettuati a Matteo Politano, al rientro dall’impegno con la Nazionale, hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. L’attaccante azzurro ha svolto terapie”– spiega il Napoli sui propri canali social. Per i tempi di recupero si sa ancora poco. In ogni caso, sarà da valutare la sua presenza per i prossimi impegni di campionato e di Champions League.

A prendere il suo posto, con ogni probabilità, sarà Jesper Lindstrom, che è già ritornato dagli impegni con la Nazionale svedese. Dunque i tifosi del Napoli potranno osservare il fantasista danese dal primo minuto. L’alternativa è rappresentata da Raspadori, che Garcia ha già provato in quel ruolo nelle prime amichevoli estive. Da non sottovalutare anche la possibilità Elmas, grande protagonista con la sua Macedonia, che ha giocato con Spalletti anche in quel ruolo. Tuttavia, nelle prime tre uscite stagionali, non è stato tenuto un granché in considerazione da Garcia (solo 19 minuti per lui finora).