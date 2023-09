Infortunio Politano, arriva il comunicato del Napoli: brutte notizie per Garcia

L’esterno azzurro Matteo Politano si è infortunato durante l’impegno di qualificazione in Nazionale, contro la Macedonia del Nord: il report

La Nazionale italiana, per la prima volta allenata da Luciano Spalletti, ha pareggiato 1-1 nell’impegno di qualificazione a EURO 2024, contro la Macedonia del Nord. Dopo il match lo staff medico della Nazionale ha fatto sapere che Matteo Politano, che era partito titolare, è stato costretto a lasciare il ritiro a causa di un risentimento muscolare. Pochi minuti fa è arrivato il comunicato del Napoli sulle sue condizioni.

Politano, c’è il comunicato del Napoli sull’infortunio in Nazionale

Il club partenopeo ha reso noto che gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato “una elongazione del muscolo soleo della gamba destra“– spiega il comunicato. L’esterno azzurro quest’oggi ha svolto terapie.

Invece, per quanto riguarda il resto della squadra, il gruppo ha svolto esercitazione tecnica, lavoro atletico e partitella a campo ridotto, dopo aver svolto attivazione in palestra e in campo. Lindstrom, che potrebbe prendere il posto di Politano nelle prossime partite, è già rientrato dagli impegni in con la Nazionale.