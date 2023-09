De Laurentiis vicino al Napoli Futsal: le parole del presidente

Rivoluzione Napoli Futsal, importante l’appoggio del presidente De Laurentiis: le dichiarazioni fanno ben sperare i tifosi

La scorsa stagione abbiamo assistito al trionfo del Napoli di Luciano Spalletti, che ha riportato il tricolore alle pendici del Vesuvio. Ma i ragazzi del calcio a 11 non sono stati gli unici azzurri a regalare emozioni ai propri tifosi. Infatti anche il Napoli Futsal è stata ad un passo dalla vittoria dello scudetto del calcio a 5. Il percorso dei partenopei si è interrotto solo in semifinale, contro la Feldi Eboli, poi vincitrice. Tuttavia, il presidente Perugino non ha intenzione di mollare la corsa al titolo anche per la prossima stagione.

Le dichiarazioni di Perugino su De Laurentiis

Il presidente del Napoli Futsal Serafino Perugino ha rilasciato una lunga intervista sui canali ufficiali del club, dove ha ha presentato la nuova stagione ai tifosi e ha toccato alcuni temi delicati. Tra questi il trasferimento del palazzetto di casa da Cercola ad Aversa e il rifiuto di collaborazione del Napoli Basket.

Inoltre, ha espresso la sua estrema ammirazione per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“La sinergia col Napoli mi riempie d’orgoglio. Io guardo al presidente De Laurentiis con stima e rispetto, per me è un esempio da seguire sotto tutti i punti di vista. Il fatto che lui si sia interessato al futsal è perché resta un visionario anche nelle dinamiche del nostro sport, come il tempo effettivo, l’espulsione temporanea che lo affascinano. E poi ha riconosciuto il valore del nostro club, ci segue con interesse e con partecipazione anche con il suo profilo twitter”.

Poi un invito speciale per il patron azzurro: “Lo aspettiamo presto ad Aversa per una partita di campionato”. Staremo a vedere se De Laurentiis accetterà l’invito di Serafino Peruginoa