“Spero possa andare via da Napoli”, la bordata sull’azzurro stupisce tutti

Alex Meret è reduce da una stagione in cui finalmente ha trovato continuità e costanza. Nonostante ciò è spesso al centro di polemiche, ed un ex portiere ha preso le sue difese in modo deciso.

Fin dal suo approdo a Napoli Meret non ha avuto vita facile. Il portiere italiano ha dovuto soffrire l’alternanza con un portiere esperto come Ospina che l’ha relegato per lo più alla panchina. Con l’addio del portiere colombiano Meret ha potuto esprimersi finalmente serenamente e senza troppe pressioni.

Purtroppo però il portiere del Napoli è spesso soggetto a critiche immeritate che minano la sua tranquillità. Un ex portiere ha replicato duramente ai detrattori di Meret.

Orsi difende Meret e gli augura di lasciare Napoli

Nella scorsa stagione Alex Meret ha finalmente consolidato il ruolo di portiere titolare del Napoli dopo alcune stagioni di alternanza. Il portiere del Napoli ha dovuto affrontare diversi infortuni fisici oltre ai ballottaggi per ogni match, e come se non bastasse piovevano anche critiche su di lui.

Difatti Meret è tra i più criticati dai tifosi del Napoli, che spesso etichettano a lui la colpa dei gol subiti o delle sconfitte della squadra. Ad assumere le difese di Meret ci ha pensato Fernando Orsi, intervenuto alla trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

ACCANIMENTO SU MERET – “C’è troppo accanimento a Napoli su Meret. Non è possibile che ogni gol che prende si comincia a dire che è colpa sua. Spero che questo ragazzo possa andare via da Napoli“.

L’opinionista ha poi argomentato meglio la sua tesi, affermando come ad infastidirlo sia l’eccesso di critiche nei confronti di un calciatore che non le merita:

CRESCITA INDIVIDUALE – “Io non dico che Meret sia il portiere più forte al mondo, ma ogni volta viene imputato, da tutti, nessuno escluso. Per fortuna invece lui è cresciuto tanto, ha dimostrato di avere gran personalità, è stato tante volte decisivo ma nessuno glielo riconosce”.

Parole sacrosante quelle di Orsi, che ha portato alla luce del sole una tematica che spesso viene trascurata dai media. Difatti mai nessuno si è schierato in maniera così evidente in difesa del portiere del Napoli, che anzi spesso è stato accusato di scarsa personalità. Il portiere azzurro ha risposto più di una volta con le prestazioni nel rettangolo di gioco, con cui spesso ha difeso le vittorie del Napoli. D’altronde è anche grazie a lui se il Napoli la scorsa stagione è riuscito a conquistare lo scudetto dopo 33 anni di lunga attesa. Difatti l’equilibrio della difesa è data soprattutto dal portiere, e se Meret non sarebbe stato all’altezza di gestire il reparto difensivo sicuramente gli azzurri avrebbero subito molti più reti.