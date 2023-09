“Sono veramente felice”: De Laurentiis esulta sui social, il motivo

Grande soddisfazione per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che attraverso il sito ufficiale rilascia un comunicato in cui traspare tutta la sua gioia.

Una giornata da incorniciare per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che oltre a essere attivo nel mondo del calcio, in quanto patron del club azzurro e tra le figure più influenti della Serie A, continua a godere di un enorme successo anche nel cinema. Il primo amore, professionale, del numero uno del club azzurro, che sicuramente avrà seguito con enorme interesse il Festival del Cinema di Venezia.

In particolare, questa è la serata conclusiva della rassegna lagunare, arrivata alla sua ottantesima edizione. Partita lo scorso 30 agosto, il cinema si ferma per questo straordinario evento, tra i più importanti del mondo del cinema. In queste ore, Aurelio De Laurentiis, ha tenuto a complimentarsi con Lee Hong-Chi, che con il suo Love is a Gun ha vinto il Premio Venezia Opera Prima Leone del Futuro Luigi de Laurentiis, arrivato sua volta all’edizione numero ventisette.

Il patron del Napoli scoppia di gioia: avete visto?

Il numero uno del club Campione d’Italia, Aurelio De Laurentiis, si è complimentato con Lee Hong-Chi, che è stato insignito di questo importante premio.

“Sono veramente felice che “Love is a Gun”abbia vinto il Premio Venezia Opera Prima Leone del Futuro Luigi de Laurentiis”, ha scritto il presidente azzurro sul sito ufficiale del club partenopeo.

L’attrice Claudia Gerini ha consegnato il premio, attrice a cui il patron azzurro ha riservato un pensiero speciale. “Nessuno meglio di lei poteva ricoprire questo ruolo, dopo aver vinto il Leone del Futuro 2022 (oltre al Leone d’Argento)”, ha ricordato De Laurentiis.

Il Leone del Futuro, premio intitolato a Luigi De Laurentius, è l’unico Premio della Mostra a cui concorrono tutte le opere prime di lungometraggio presenti nelle diverse sezioni competitive della Mostra del Cinema di Venezia. Per i vincitori, la Filmauro (di proprietà, appunto, di De Laurentiis) mette a disposizione di questo premio ogni anno ben centomila dollari da devolvere al produttore e il regista della migliore opera. Nella passata edizione, il Premio Venezia Opera Prima Leone del Futuro Luigi de Laurentiis è stato vinto da “Saint Omer” di Alice Diop, quest’anno presidente di giuria. Il riconoscimento è stato istituito proprio da Aurelio De Laurentiis in onore di suo padre Luigi, produttore cinematografico ed editore di grande successo a cui il presidente dei Campioni d’Italia era molto legato.