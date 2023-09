Rinnovo Kvara, dalla Georgia sicuri: “Il suo pensiero è chiaro, c’è un indizio”

Hanno fatto discutere le dichiarazioni del Napoli in merito al contratto di Kvicha Kvaratskhelia, uno degli uomini chiave degli azzurri.

Un post oltre le righe (per utilizzare un eufemismo), almeno per il momento, è stata questa la scelta con cui il Napoli ha deciso di chiosare in merito alle indiscrezioni inerenti al possibile rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano ha ancora un contratto lungo con i partenopei, ma lo stipendio da 1,5 milioni, attualmente tra i più bassi del team, fa scalpore considerando l’incisività dell’ex Dinamo.

Le news dalla Georgia

Nina Mamukadze, giornalista georgiana, ha rilasciato sulle frequenze di Radio Kiss Kiss alcune dichiarazioni in merito a tale argomento:

“Ho visto negli ultimi giorni Kvara e mi è sembrato molto tranquillo: a lui e il padre per il momento le condizioni contrattuali vanno bene, non c’è fretta”.

L’inviata georgiana, inoltre, ha chiosato con un pensiero riguardante la difficile serata trascorsa dalla stella azzurra, uscito con le ossa rotte dalla sfida con la Spagna, in grado di imporsi per 7-1 contro la selezione biancorossa:

“I sette goal subiti contro la Spagna? Una serata difficile, ma sicuramente non è colpa di Kvaratskhelia, ma di tutta la squadra che è scesa in campo contro gli spagnoli”.

Per il momento, a quanto pare, per il rinnovo tutto tace, nel mentre, Napoli e i suoi tifosi attendono novità, nella speranza di non ricevere “brutte sorprese”.