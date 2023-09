Macedonia-Italia 1-1, esordio amaro per il CT Spalletti: “Abbiamo sofferto in un aspetto”

Termina una con un deludente pareggio l’esordio di Luciano Spalletti, in grado di imporsi nella gara contro la Macedonia del Nord.

Non inizia proprio nel migliore dei modi l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale italiana da nuovo Commissario Tecnico.

L’Italia dell’allenatore di Certaldo non è andata oltre l’1-1 contro la Macedonia del Nord, che regala ancora un dispiacere alla Nazionale dopo l’eliminazione agli spareggi per Qatar 2022.

Gara complicata per gli azzurri

Una gara complicata, che ha visto gli azzurri faticare largamente nella prima frazione, dove entrambe le selezioni hanno avuto modo di sfiorare il vantaggio.

Al minuto 47, però, ci ha pensato il neo capitano dei 4 volte campioni del mondo ad indirizzare la gara in favore degli azzurri: dopo una traversa colpita da Barella, Immobile è stato il più lesto ad insaccare il pallone di testa in rete. Nell’ultima parte di match, la squadra è apparsa in evidente difficoltà fisica, incassando la rete da punizione di Bardhi, che ha beffato Donnarumma.

Spalletti, proprio a pochi istanti dal triplice, ha commentato così la sfida alla RAI:

“Abbiamo sofferto nei rimpalli e nelle seconde palle. La squadra ha giocato una buona partita, non è che abbiamo concesso molto. Nelle possibilità di scelta c’era l’opportunità di fare quei passaggi che ci avrebbero portato a farne un altro. Dormo sempre poco, ma non dipende dall’esordio, chiaro che un po’ di emozione c’è. Una partita dell’Italia si gioca in tutto il mondo, l’Italia era alla tv a guardarci”.