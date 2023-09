“Kvaratskhelia al Barcellona nel 2024”: notizia clamorosa, tremano i tifosi

L’attenzione dei top club europei su Kvaratskhelia non accenna a diminuire: il Barcellona proverà il grande colpo per il 2024

L’arrivo di Kvaratskhelia la scorsa estate ha sconvolto i tifosi di mezza Europa. Il talento georgiano, protagonista di prestazioni incredibili sia in Champions League che in campionato, che gli sono valse il premio di miglior giovane della scorsa UEFA Champions League e MVP della Serie A, hanno ovviamente attirato l’attenzione dei grandi club europei. Il rinnovo con il Napoli è ancora un rebus. L’entourage dell’esterno vuole un adeguamento dell’attuale stipendio (circa 1,4 milioni di euro), ma la trattativa, come esposto dal Napoli in un polemico comunicato negli scorsi giorni, non è ancora iniziata.

In queste ore è arrivata un’indiscrezione da non credere dalla Spagna. Infatti, stando a quanto riportato da ElNacional.cat il Barcellona avrebbe in programma di acquistare Kvaratskhelia nel 2024. Il georgiano sarebbe il grande colpo atteso dai tifosi catalani, simbolo della rinascita blaugrana. Il nome dell’esterno del Napoli si sta facendo largo poiché è quasi certo che Joao Felix, neo acquisto del Barça, non rimanga anche per la prossima stagione. La motivazione è da ricondurre alla richiesta altissima del presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo, cifra non nota, ma che il Barcellona non ha intenzione di spendere.

Il Barcellona punta Kvaratskhelia: le cifre del possibile colpo dell’anno

Secondo il quotidiano catalano il Barcellona potrebbe permettersi di pagare l’attaccante azzurro, nonostante le richieste altissime del Napoli. Infatti è noto a tutti che il club blaugrana è alle prese con dei problemi economici, che lo stanno frenando sul mercato. Tuttavia, le problematiche di tipo economico dovrebbero risolversi nei prossimi mesi e dunque potrebbero investire i soldi necessari nell’acquisti di Kvaratskhelia. Oltre questo c’è da considerare anche la volontà del calciatore e un club con la storia e il blasone del Barcellona fa gola davvero a chiunque.

D’altro canto il Barcellona non è l’unica squadra interessata al talento georgiano. Infatti anche altri grandissime squadre come Real Madrid, Liverpool, Newcastle e Paris Saint Germain hanno mostrato interesse. Tuttavia, per ora, nessuno ha bussato concretamente alla porta del Napoli. Inoltre, nelle ultime ore, è emerso che i rapporti tra il Napoli e l’entourage di Kvara non sono stati deteriorati dal polemico comunicato azzurro, dunque i tifosi partenopei possono ancora sperare in un rinnovo del loro beniamino. Intanto però Khvicha si appresta ad affrontare una nuova stagione in maglia azzurra, nella quale, senza dubbio, farà sognare i tifosi azzurri di tutto il mondo con le sue giocate da fuoriclasse.