Genoa-Napoli, Garcia pronto ad un cambio: la scelta è obbligata

Garcia sta preparando attentamente la sfida contro il Genoa che andrà in scena tra una settimana. Intanto il tecnico del Napoli è quasi obbligato ad una scelta per la formazione.

Durante questa settimana priva del campionato – causa la sosta delle Nazionali – il Napoli ha visto molti elementi partire in ritiro con le rispettive Nazionali. Difatti Garcia si è ritrovato ad allenare un gruppo decimato, con pochi giocatori a disposizione.

In vista del prossimo impegno contro il Genoa il tecnico francese potrebbe essere obbligato a schierare un giocatore, visto che gli arrivi dei Nazionali sono a ridosso dell’impegno degli azzurri.

Olivera arriva tardi: Garcia opta per Mario Rui titolare

Il Napoli ha dovuto fare a meno dei suoi campioni nel corso di questi giorni, con Garcia che ha dovuto lavorare con quei pochi rimasti a Castel Volturno. Difatti sono pochi i giocatori rimasti a disposizione del tecnico azzurro, tra cui Mario Rui e Natan. Questi due potrebbero difatti avere una maglia da titolare contro il Genoa.

Colui che però ha più probabilità di partire dall’inizio è Mario Rui. Come riportato da La Repubblica, Mathias Olivera sarà l’ultimo a rientrare dai rispettivi impegni con l’Uruguay. L’arrivo a ridosso del match – ed il fuso orario da smaltire – non sono certo situazioni ideali per ipotizzare una sua titolarità nel match contro i rossoblu.

Per questo motivo è quasi una scelta obbligata quella di schierare Mario Rui titolare, anche perché il portoghese ha potuto lavorare agli ordini di Rudi Garcia non essendo stato convocato in Nazionale. Dunque con molta probabilità sabato al Ferraris sull’out di sinistra agirà Mario Rui.