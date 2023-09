Cambia la maglia del Napoli del futuro, annunciata una grandissima novità

La Società Sportiva Calcio Napoli, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato un nuovo accordo che va ad arricchire il folto numero di partnership già attive.

La crescita del brand è uno degli obiettivi principali del Napoli di Aurelio De Laurentiis, che con la vittoria dello Scudetto ha definito la cosiddetta “New3ra”. A dimostrazione di come il club azzurro sia cresciuto in termini di appeal per partnership commerciali è il comunicato rilasciato dal club azzurro in queste ore.

Euronics Gruppo Tufano sarà infatti il nuovo SSC Napoli Partner of the Future. L’accordo è di durata annuale e coinvolgerà le giovanili della società partenopea. Grande novità, dunque, anche per tutte le categorie inferiori della squadra napoletana.

Il comunicato

L’annuncio è apparso sul sito ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli in questi minuti: è stato raggiunto un nuovo accordo con Euronics Gruppo Tufano.

“Euronics Tufano diventa Sponsor di maglia gara e training kit delle squadre giovanili femminili e maschili fino alla categoria Under 17”, fa sapere la società partenopea. Grande soddisfazione da parte di Vincenzo Cafarelli, Presidente Euronics Tufano e di Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer SSC Napoli, che parlano di un accordo che “porterà attivazioni innovative per tutti i nostri tifosi”.

Una novità importante per la società partenopea, che intende espandere il proprio brand. A partire dalla prima squadra: basti pensare che le nuove maglie sono state un successo in termini commerciali e di gradimento della piazza, ma il club azzurro non intende fermarsi qui.

“Per la prima volta il Settore Giovanile del Club ha uno sponsor principale dedicato”, ha sottolineato Branchini all’interno del comunicato in quesitone. “Siamo molto contenti che questa nuova era inizi con un partner globale come Euronics ma allo stesso tempo molto radicato sul territorio con il brand Tufano”. Da tempo, infatti, il gruppo di Euronics Tufano è partner della Società Sportiva Calcio Napoli, ma da questa stagione il rapporto di collaborazione si allargherà anche alle realtà più giovanili della squadra Campione d’Italia. “ La nostra volontà è di raccontare le storie dei ragazzi che indossano con orgoglio la maglia azzurra e che rappresentano il futuro sia in termini sportivi che umani”.

“Cosa c’è di meglio dei valori offerti dallo sport, dal calcio, ed in particolare dalla SSC Napoli?“, ha dichiarato invece Vincenzo Caffarelli, spiegando come “Euronics-Tufano creda nel progetto della società di Aurelio De Laurentiis”, che oggi conosce una nuova era.