Pessime notizie per Kvaratskhelia, è successo con la Nazionale

Una gran brutta notizia per la Georgia e per Kvaratskhelia, quello che è successo stasera può pregiudicare la strada verso l’Europeo.

Serata da dimenticare per la stella del Napoli, Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano questa sera, insieme alla propria nazionale, ha subìto una roboante sconfitta per 1-7 contro la Spagna. Un duro k.o. che allontana nettamente la selezione dell’esterno campione d’Italia dall’Europeo del 2024.

Serata da dimenticare per Kvaratskhelia contro la Spagna

Kvaratskhelia, in campo per tutti i complicati 90 minuti, non ha potuto nulla contro la selezione spagnola, nettamente superiore alla modesta Georgia.

Nei giorni scorsi erano circolate voci su un possibile forfait dell’ala sinistra, che prontamente aveva allontanato tali illusioni confermando il pieno recupero fisico mandando un segnale anche a Rudi Garcia.

Purtroppo per lui, però, la sua presenza in campo è stata vana: troppo superiore la Spagna, seria candidata alla vittoria del prossimo torneo.

Georgia più lontana da Euro2024, la classifica del girone

Intanto, come detto, si complica la situazione per la Georgia in vista della qualificazione al prossimo Europeo. La Scozia (sta battendo Cipro, ndr) guida il girone a 15 punti in 5 gare. A seguire c’è la Spagna con 6 punti ma con sole 3 gare giocare, mentre Norvegia e Georgia hanno 4 punti in 4 gare. Chiude il fanalino di coda Cipro a 0 punti in 4 gare giocate.

Ricordiamo che il pass per l’Europeo sarà dato alle prime due classificate del girone. Per il gruppo A, Scozia e Spagna sembrano avviate verso la qualificazione, ma per la Georgia di Kvaratskhelia potrebbe comunque arrivare un pass attraverso la Nations League.