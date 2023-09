La notizia sulla concorrente interessa il Napoli: cambia la lotta Scudetto?

Clamoroso colpo di scena, un top si fa male durante la pausa Nazionali: come possono cambiare gli equilibri della lotta Scudetto

Sin dalle prime tre giornate Milan e Inter si sono affermate come le candidate principali a strappare il tricolore dal petto del Napoli. Le milanese, almeno da quanto visto nelle prime uscite stagionali, sono uscite rinforzate dal mercato nonostante le cessioni eccellenti, da ambo le parti. Basti pensare alle cessioni di Tonali per i rossoneri e a quella di Skriniar per i nerazzurri, oltre ad aver perso giocatori fondamentali come Lukaku o Brahim Diaz per il Milan.

Tra le file dell’Inter si è distinto senza dubbi Lautaro Martinez. L’argentino pare più in forma che mai: 5 gol nelle prime 3 giornate in testa, che lo portano già in testa alla classifica dei marcatori. Anche il Milan non può fare a meno del suo bomber: Olivier Giroud. Nonostante l’età il francese continua ad avere un ruolo centrale nel progetto del Milan e anche quest’inizio di stagione sta rispondendo presente: 4 gol e 1 assist in 3 partite, che al momento fanno di lui il primo inseguitore del Toro nella classifica marcatori. Tuttavia, i tifosi rossoneri, in queste ore, sono col fiato sospeso per quanto accaduto a Giroud con la Nazionale francese. Infatti, durante Francia-Irlanda, gara valida per la qualificazione a EURO 2024, l’attaccante rossonero è uscito a causa di un infortunio alla caviglia.

Giroud si fa male in Nazionale: cosa può cambiare nella lotta Scudetto

Il primo pensiero dei tifosi, ma in generale di tutto l’ambiente Milan, riguarda i prossimi impegni della squadra di Pioli. Innanzitutto il derby della prossima giornata, che vedrà affrontarsi le due capoliste Milan e Inter. Una scontro diretto che, seppur siamo ancora all’inizio del campionato, ci darà delle indicazioni importanti sul reale valore delle due squadre e di conseguenza informazioni su un’eventuale lotta scudetto, nella quale è impossibile non considerare anche il Napoli campione d’Italia in carica. Dunque non di certo il miglior momento per perdere il proprio bomber.

Riguardo l’entità dell’infortunio si è espresso nel post partita il CT francese Didier Deschamps, il quale parla di iniziale dolore per una contusione, poi di movimento innaturale della caviglia: “Ha accusato un problema, una contusione, poi gli si è girata la caviglia. – ha poi continuato – Aveva troppo dolore per continuare“. Tuttavia, nonostante Giroud sia uscito dal campo in lacrime, lo staff medico francese non sembra troppo preoccupato dell’infortunio. Staremo a vedere se un possibile stop per infortunio di Giroud cambierà le carte in tavola per la lotta scudetto, ma ovviamente tutto dipenderà dagli effettivi tempi di recupero.