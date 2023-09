In due salutano il club: doppia cessione a pochi giorni da Genoa-Napoli

A pochi giorni dalla sfida di campionato tra Genoa e Napoli, due giocatori salutano il club e lasciano la Serie A.

Il calciomercato, in Italia, è terminato la scorsa settimana. In altri campionati europei, però, non è ancora scoccato il gong finale. Questa situazione, è ottima per quelle squadre di Serie A che ancora devono piazzare alcuni esuberi e possono cederli a club di altre nazioni.

Ed è quello accaduto al Genoa, che ha sfruttato la situazione per piazzare due giocatori che non sarebbero stati utilizzati. La nuova destinazione degli ormai ex componenti della rosa del tecnico Alberto Gilardino è la Turchia: in questo campionato la fine del calciomercato è segnata per il 15 settembre. Anche in Grecia il mercato è ancora aperto fino all’11 di questo mese, mentre invece il campionato che quest’anno ha svolto il ruolo di protagonista, ovvero quello dell’Arabia Saudita, è terminato ieri notte alle ore 23 italiane.

Biraschi e Yalcin lasciano il Genoa: non ci saranno contro il Napoli

Il Grifone, a pochi giorni dal match contro il Napoli, ha piazzato Davide Biraschi e Guven Yalcin nel campionato turco, più precisamente nella squadra Fatih Karagumruk. Il club, che ha sede nella capitale, vanta nel suo roster già parecchie vecchie conoscenze del nostro campionato come Stefano Sturaro (ex Genoa proprio), Kevin Lasagna e Federico Ceccherini (entrambi ex Verona) e Adem Ljajic che in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina, Roma, Inter e Torino.

Per Davide Biraschi, è un ritorno nel campionato turco e nella squadra di Istanbul, visto che ci ha giocato nell’ultimo anno e mezzo in prestito collezionando 48 presenze: questa volta si trasferirà a titolo definitivo. Per l’attaccante turco, dopo che è stato protagonista nella scorsa stagione per la promozione del Genoa in Serie A, c’è un passaggio in prestito nella squadra della sua nazione.

Il Genoa, che ha comunque fatto una grande campagna acquisti, potenziandosi quasi in ogni reparto dal suo approdo in serie A, decide di lasciar partire questi due giocatori.

I terminali offensivi del Genoa da temere per i partenopei saranno quindi tre. Il primo è sicuramente Mateo Retegui: arrivato proprio nell’ultima finestra di mercato, l’italo-argentino lanciato da Mancini in Nazionale e richiamato anche da Luciano Spalletti. Poi abbiamo Ruslan Malinovskyj, che tanto bene fece negli anni scorsi all’Atalanta in Serie A. Ed infine la sorpresa di questo inizio campionato Albert Guðmundsson, islandese da cui partono le migliori azioni offensive del grifone. Appuntamento quindi a sabato 16 settembre per il match che vedrà contrapposte la squadra ligure e quella campana, entrambe in cerca di riscatto dopo le sconfitte, rispettivamente, contro i granata a Torino, e contro la Lazio al Maradona.