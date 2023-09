Ha voluto lasciare il Napoli, dubbi sulle condizioni: può restare svincolato

Il Napoli l’anno scorso ha rappresentato un’isola felice per tutti, anche per coloro che non hanno giocato con costanza.

Gaetano, Demme, Zerbin, sono tanti gli azzurri che pur consapevoli di un minutaggio che sarebbe stato basso, pur di godere della magica annata del Napoli, hanno declinato varie offerte. Resta impressa su tutte la dichiarazione di Zerbin dopo il no a Bologna, piazza importante che gli avrebbe garantito la titolarità a seguito dell’exploit in B con il Frosinone: “Comprendetemi, non è un rifiuto a voi ma sono dentro un sogno”.

Parole emblematiche, che possono dare un saggio dell’atmosfera che si è respirata tra la fine del 2022 e il 2023 a Napoli: dagli spogliatoi, sino alle strade della città partenopea.

Sirigu l’eccezione dell’annata scudetto

Nonostante ciò, un unico azzurro ha preferito optare per altri lidi nel mercato di gennaio, tra l’altro facendo non poca pressione al club di De Laurentiis, che nei propri piani non aveva intenzione di cederlo. Si tratta di Salvatore Sirigu, esperto estremo difensore italiano, campione d’Europa con la nazionale nel 2021.

L’ex PSG venne ingaggiato a parametro zero dopo la conclusione dell’esperienza al Genoa: Napoli sembrava la piazza perfetta per l’epilogo di una carriera importante, fatta di svariati successi tra Francia e nazionale.

Sirigu era stato designato come la chioccia di Alex Meret, che a seguito di un’estate tumultuosa, aveva bisogno di un compagno di reparto esperto che gli permettesse di crescere senza un’ombra ingombrante alle sue spalle, come accaduto nei tempi del ballottaggio costante con Ospina.

A gennaio scorso, però, Sirigu ha preferito cambiare aria, accettando la proposta della Fiorentina, nonostante la mancanza di garanzie sulla possibile titolarità, che non a caso, è stata mantenuta da Terracciano. Il Napoli è stato così costretto a virare su Gollini, in uscita proprio dal club gigliato: una scelta che si è rivelata vincente, con l’ex Atalanta in grado di farsi trovare pronto quando chiamato in causa, contribuendo sul campo alla vittoria del campionato.

Oggi, dopo 6 mesi, Gollini è stato confermato dal Napoli, che ha lavorato in estate per un rinnovo del prestito, mentre Sirigu, da svincolato, è in cerca di una nuova esperienza.

Dubbi del Nizza sulle condizioni fisiche

Secondo quanto riportato da Footmercato, il classe ’87 sarebbe in prova al Nizza per un ritorno in Ligue 1. Il portale ha specificato che l’ingaggio di Sirigu sarebbe in fase di valutazione a causa dell’età avanzata, il giocatore verrebbe infatti ingaggiato unicamente nel caso in cui riuscisse a fornire garanzie sul proprio stato fisico.

Chissà se ad oggi, la scelta effettuata a gennaio scorso, non venga vissuta come un mezzo rimpianto dal portiere di Nuoro.