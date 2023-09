Grande gioia per Rudi Garcia e Francesca Brienza: è nata la figlia

Rudi Garcia sta preparando i successivi impegni del Napoli, che dovrà affrontare un vero tour de force. Intanto per l’allenatore dei partenopei è arrivata una notizia stupenda, ovvero la nascita della figlia.

Il Napoli è al lavoro per lasciarsi definitivamente alle spalle la sconfitta brutta rimediata contro la Lazio prima della sosta per le Nazionali. Garcia sta lavorando al Konami Training Center con i giocatori che non sono partiti per le rispettive Nazionali per preparare i prossimi impegni.

Intanto nella giornata odierna è arrivata una magnifica notizia per il tecnico francese e la compagna Francesca Brienza, ossia la nascita della figlia.

Gioia per Rudi Garcia: è nata la figlia

Dopo il passo falso contro la Lazio in campionato, uno dei bersagliati è stato Rudi Garcia. Il tecnico francese è stato accusato di aver sostituito Kvaratskhelia troppo presto contro i biancocelesti, limitando così la pericolosità del reparto offensivo. L’allenatore del Napoli proverà a ripartire già dal prossimo impegno contro il Genoa.

Intanto la sosta delle Nazionali permetterà al tecnico di preparare al meglio la squadra, e velocizzare l’innesto della sua ideologia tattica. Intanto la sosta è calzata proprio a pennello per l’allenatore francese. Difatti nella giornata odierna è nata la figlia di Rudi Garcia e della compagna e giornalista Francesca Brienza. Dunque il tecnico del Napoli potrà godersi in tranquillità i correnti giorni in assenza del campionato insieme a sua figlia. A Garcia e alla sua compagna vanno i più sentiti auguri per la nascita della figlia da parte della redazione di Spazionapoli.it.