Futuro Kvara, cambia tutto dopo il comunicato: c’è una novità sul rinnovo

In questi giorni tiene banco il futuro di Khvicha Kvaratskhelia: l’attaccante georgiano è stato al centro dei rumors riguardanti il suo rinnovo di contratto. La stessa SSC Napoli ha rilasciato un comunicato in merito: tutte le ultime novità.

Khvicha Kvaratskhelia, si sa, è uno degli uomini in più di questo Napoli. Lo sa bene Rudi Garcia, lo sanno bene i tifosi e non può non saperlo il presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro, attraverso il comunicato apparso sul profilo X (Twitter) ufficiale della società partenopea, ha smentito al momento ogni contatto con l’entourage del calciatore, che a sua volta ha tranquillizzato tutti spiegando che la situazione non rappresenta difatti un problema sostanziale.

Ma qual è lo stato dell’arte delle cose legato al suo contratto? È chiaro che, al di là di ogni comunicato di circostanza, l’accordo attualmente in essere va comunque rivisto, nonostante ciò non rappresenti un’immediata priorità. La sensazione, infatti, è che da entrambe le parti c’è la volontà di arrivare all’accordo per il prolungamento, certamente nei modi e nei tempi opportuni. In particolare, stando a quanto riportato da diverse fonti, le parti si sarebbero parlate negli scorsi mesi, ma i rinnovi più urgenti (Osimhen e Zielinski, ndr) hanno fatto slittare il tutto, in quanto l’ex Dinamo Batumi e Rubin Kazan può contare su altri quattro anni di contratto.

Kvara, accordo di massima raggiunto in primavera: le ultime

Tra il Napoli e Khvicha Kvaratskhelia ci sarebbe un accordo di massima e verbale in merito all’eventuale prolungamento del contratto oggi in essere.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui risalirebbe alla scorsa primavera l’intesa di massima, svelando addirittura le cifre. Stando a quanto riportato dalla medesima fonte, l’attuale ingaggio di poco più di un milione di euro potrebbe essere ritoccato fino ai due milioni e mezzo di euro, più bonus. “I toni della trattativa sono rientrati”, scrive il quotidiano oggi in edicola, sbilanciandosi dunque sulla buona riuscita della trattativa, messa attualmente in stand by così come dimostrato dallo stesso comunicato della SSC Napoli su Kvara.

Trovano così riscontri i segnali positivi lanciati dall’entourage del numero 77 nelle scorse ore, che hanno tranquillizzato i tifosi dopo il tran tran di voci, conseguenza della nota rilasciata del club azzurro. La speranza, ovviamente, è che quanto prima le parti possano procedere ai contatti ufficiali per cercare di arrivare all’intesa definitiva sotto ogni punto di vista.