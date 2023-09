Elmas ricorda Spalletti: “Non lo dimenticherò mai”, poi lancia la sfida all’Italia

Il macedone elogia il suo ex allenatore che gli ha permesso di vincere uno scudetto in Italia

Intervistato da Sky Sport, Eljif Elmas si carica per la sfida tra la sua Nazionale, la Macedonia contro l’Italia. Il centrocampista del Napoli ha spiegato di essere molto emozionato di giocare contro una Nazionale così forte come quella azzurra e allo stesso modo per giocare contro quello che è stato il suo ex allenatore, Luciano Spalletti.

“Sono molto emozionato, noi come Macedonia vogliamo fare una grande partita – ha spiegato Elmas a Sky Sport – conosco bene Spalletti così come conosco i giocatori dell’Italia, sarà molto molto difficile affrontarli. Sono una grande Nazionale, vincere sarebbe bellissimo.”

Parole al miele per Luciano

Tutto è pronto a Skopje per l’esordio di Spalletti come Ct dell’Italia. Gli azzurri giocheranno contro la Macedonia di Elmas che, ai microfoni di Sky, ci ha tenuto ad esprimere dolci parole per il suo ex allenatore. “Sono sempre stato disponibile per Spalletti – confessa Elmas a Sky – l’ho sempre visto come un padre, stavamo insieme tutti i giorni e grazie a lui ho potuto vincere uno scudetto. Un risultato impensabile per una che come me viene da un piccolo paese come la Macedonia. Non dimenticherò mai Spalletti”.

Intanto Elmas è stato pronto poi nel lanciare la sfida all’ex allenatore e all’Italia. La Macedonia ha bisogno di punti per tentare l’impresa di qualificarsi ad Euro 2024 in Germania e tenterà di tutto per rovinare l’esordio a Spalletti.