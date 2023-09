Voglia di riscatto del Napoli: a Castel Volturno si lavora per tornare alla vittoria

Il campionato di Serie A è in pausa e la squadra di Rudi Garcia è a lavoro per una ripresa a pieno ritmo

Battuta d’arresto contro la Lazio di Maurizio Sarri che ha dì fatto lasciato un velo di malcontento sui tifosi del Napoli. Adesso ci si aspetta una reazione e la pausa nazionali dovrà servire proprio a schiarire le idee. Brutto e senza idee il calcio visto dalla squadra nel secondo tempo del match contro i biancocelesti. Affaticati e con una produzione di gioco ridotta quasi all’osso, Rudi Garcia dovrà intervenire proprio affinché non accadano più situazioni del genere.

Tra le tante motivazioni possibili, da analizzare sul banco degli imputati, c’è sicuramente il cambio di guida tecnica che, per la squadra, ha pesato e non poco. A questo si va chiaramente ad aggiungere un mercato che appare insufficiente per come si mostra la rosa oggi e che avrebbe di certo necessitato di qualche rinforzo (difensivo) in più.

L’obiettivo è fare incetta di vittorie

Secondo quanto si legge dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’obiettivo della squadra è quello di mettere a segno tre vittorie di fila. Alla ripresa delle attività, ad accogliere gli azzurri, ci sarà il Genoa allo stadio di Marassi che rappresenta sempre una sfida ostica. La squadra di Gilardino ha fatto un ottimo mercato andando praticamente a rinforzare ogni reparto. Servirà essere impeccabili per ripartire con i tre punti.

Ci sarà poi il famigerato esordio in Champions League a Braga, in Portogallo, sfida da non sottovalutare vista la “grandezza” del palcoscenico. Infine, gli uomini di Garcia se la vedranno con il Bologna di Thiago Motta, squadra completa, che gira e sopratutto consapevole dei propri mezzi tecnici. Per un ritorno in auge, degno da campioni d’Italia, serve proprio vincere i prossimi tre impegni.