Napoli, impazza la protesta social dei tifosi: il motivo

Da alcune ore è rivolta social per alcuni tifosi che non hanno gradito quanto fatto dal Napoli in occasione di un evento importante.

Una sconfitta che fa ancora male ai tifosi del Napoli, quella subita contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Dopo le prime due, convincenti, vittorie l’entusiasmo in città sembrava raggiungere i livelli di quelli dell’anno scorso, o meglio, sembrava essere ripartito da quel 4 maggio 2023.

L’ambiente attorno all’orbita azzurra sembrava tanto stimolante per la squadra quanto efficace nei risultati. Purtroppo non tutte le partite si possono vincere e questo i tifosi lo sanno. Aurelio De Laurentiis era stato chiaro: soltanto un incidente di percorso quello con la Lazio. La squadra sarà sicuramente rimettersi sulla giusta carreggiata per provare a bissare il successo dello scorso anno.

Napoli in “ritardo” sui social: impazza la polemica

Nella giornata di ieri, la celebre rivista calcistica France Football che premia il calciatore più forte dell’anno con il Pallone d’Oro, ha stilato la lista dei 30 calciatori candidati al premio più ambito. Tra i trenta calciatori che meglio hanno messo alla prova il loro potenziale durante la scorsa stagione ci sono anche tre nomi del Napoli, o meglio, due.

Tra questi infatti c’è Victor Osimhen, autore di una stagione straripante e giustamente riconosciuto come uno degli attaccanti più forti al mondo. Al nigeriano si aggiungono Kvicha Kvaratskhelia, primo georgiano candidato al Pallone d’Oro e Kim Min Jae, in competizione per la stagione con il Napoli in cui è stato premiato Mvp difensivo della Serie A.

Fino a stamattina il Napoli non aveva ancora citato attraverso dei comunicati la presenza dei calciatori nella lista dei trenta. Questa mancanza non è passata inosservata ai tifosi che in massa hanno invaso i profili social della squadra campione d’Italia chiedendo più riconoscenza per quanto fatto dai giocatori. I tifosi chiedono di premiare almeno alla squadra i risultati raggiunti da Osimhen e Kvara. Senza le loro prestazioni probabilmente non saremo qui a parlare di terzo scudetto.

In sostanza a queste critiche si sono poi aggiunte quelle per un mercato insoddisfacente secondo i tifosi del Napoli. Veniva chiesto un rinforzo in più in difesa.

Il solo acquisto del brasiliano Natan, alla prima esperienza con il grande calcio europeo, non regala le giuste garanzie che offriva Kim. Dopo una serata di protesta però le lamentele dei tifosi sembrano aver fatto effetto. In mattinata infatti il Napoli, attraverso le storie di Instagram, si è complimentato con Osimhen e Kvaratskhelia per essere tra i 30 calciatori candidati al pallone d’oro.