Kvaratskhelia, il giornalista annuncia: “Me lo hanno rivelato il padre e l’agente sul rinnovo”

L’attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, attende novità in merito alla trattativa per il suo rinnovo di contratto. Dopo il comunicato dei giorni scorsi, arriva l’annuncio da parte del padre e dell’agente.

Khvicha Kvaratskhelia è tra i candidati al Pallone d’Oro: la grandissima stagione che ha consegnato al Napoli uno Scudetto storico gli è valsa questa importantissima nomination, insieme al suo compagno Victor Osimhen e l’ex azzurro Kim Min Jae. Una notizia che ha fatto felici i tifosi del Napoli, che attendono novità in merito al rinnovo di contratto.

Nei giorni scorsi, la società ha smentito ogni contatto con l’entourage del numero 77 con un comunicato apparso sul proprio profilo X (Twitter). Una nota che ha messo in apprensione i supporters azzurri: in questi minuti, però, arriva una novità che li fa sicuramente felici.

“Rinnovo? Quando il Napoli lo vorrà”: sentite qui

In particolare, il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze ha svelato alcune rivelazioni, affidate a lui direttamente dal padre e dall’agente di Khvicha Kvaratskhelia.

“Lui è contento di tutto e non pensa di lasciare il Napoli. Pensa solo al calcio e al Napoli”, ha scritto Dgebuadze sul suo profilo X (Twitter), riportando delle dichiarazioni da parte del padre e dell’agente. “Come ha detto l’agente, una volta che il Napoli lo vorrà. In questo momento sono contenti di tutto”, ha precisato poi lo stesso giornalista georgiano.