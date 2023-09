L’attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa dal ritiro della sua Nazionale, in occasione della sfida contro la Spagna.

Ore al miele per l’attaccante azzurro Khvicha Kvaratskhelia, che nella serata di mercoledì ha avuto la notizia di essere tra i candidati al Pallone d’Oro. Una grande soddisfazione anche per i tifosi del Napoli, che non vedono l’ora di rivedere il proprio beniamino in campo dopo la sosta per le Nazionali.

Proprio dal ritiro della sua Georgia, il numero 77 azzurro ha commentato la nomination per il Pallone d’Oro, oltre che a trattare altre tematiche nel corso dell’incontro con la stampa.

Le parole in conferenza di Kvara

In particolare, Khvicha Kvaratskhelia si è soffermato sulla mancata partecipazione alla scorsa edizione degli Europei Under 21, rispondendo le domande dei giornalista presenti a tal riguardo.

“Dopo Euro 2023, nessuno ha sollevato la questione che a questa squadra sia mancato qualcuno. I ragazzi hanno onorato il nostro Paese e hanno fatto bene”, ha dichiarato a tal riguardo l’ex Dinamo Batumi e Rubin Kazan. Poi, a chi gli ha chiesto di presunte pressione del Napoli per non giocare l’Europeo di categoria, ha spiegato: “Potete chiedere alla società quella che è stata la decisione del Napoli. Io per la Georgia ho sempre speso il 100% e sarà così anche in futuro”. Infine, sulla nomination al Pallone d’Oro: “Sono molto felice, ma adesso non penso a niente se non a giocare la prossima partita contro la Spagna, che è una della Nazionali più forti al Mondo”.