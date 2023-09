Era ad un passo dal Napoli: l’ex obiettivo azzurro giocherà in Turchia

In Turchia il calciomercato ancora non è terminato ed è stato appena concluso un affare da urlo: si tratta di un ex obiettivo del Napoli

Il Napoli ha concluso la sessione estiva di calciomercato con quattro colpi totali. Oltre al ritorno in maglia azzurra di Gollini come vice Meret, sono arrivati alle pendici del Vesuvio Lindsrom, Cajuste e Natan. L’esterno danese ha sostituito Lozano, ceduto al PSV, Cajuste di fatto prenderà il posto di Ndombele mentre Natan avrà il difficile compito di non far rimpiangere Kim Minjae, approdato al Bayern Monaco. In tutto questo i tifosi del Napoli si aspettavano un altro colpo di mercato sul gong, magari a centrocampo, dopo che la trattativa per Gabri Veiga è definitivamente saltata. Tuttavia, il calciomercato in Italia è terminato ma il colpo azzurro non è arrivato.

In Italia lo stop alle trattative è arrivato il 1 settembre, mentre in altri campionati, come quello turco le operazioni di mercato potranno essere effettuate fino a domani, 8 settembre. Da qualche anno a questa parte, il campionato turco è una meta abbastanza ambita per quei calciatori che vogliono un’alternativa all’Europa.

Pepé approderà in Turchia: la notizia

La Super Lig ha fatto passi in avanti notevoli, non a caso vi sono approdati campioni assoluti come Mertens o Icardi. A prova di ciò, pochi giorni fa, anche un ex beniamino dei tifosi azzurri è approdato in terra turca. Si tratta di Faouzi Ghoulam, che ha firmato con l’Hatayspor, club nel quale milita anche Nikola Maksimovic, mentre quest’oggi è arrivata la firma a sorpresa di uno storico obiettivo di mercato del club azzurro: Nicolas Pepé.

Obiettivo di mercato del Napoli, fu protagonista di una lunga telenovela nell’estate 2019. Alla fine il trasferimento in maglia azzurra saltò, il calciatore ivoriano scelse l’Arsenal. Dopo alcune stagioni opache con i Gunners, la scorsa stagione ha giocato in prestito in Ligue 1, al Nizza, dove ha giocato 19 partite, siglando 6 reti.

Quest’estate poi il ritorno a Londra, l’ivoriano continuava a non essere nei piani di mister Arteta. Dunque si è optato per una cessione. In serata l’annuncio di Fabrizio Romano, tramite il suo account Twitter: Nicolas Pepé sosterrà le visite mediche con il Trabzonspor venerdì e poi firmerà un contratto di un anno con il club turco. Il calciatore, stando alle ultime indiscrezioni, è già in partenza per la Turchia o comunque partirà nel corso di questa serata. Dunque nuovo colpo di spessore per il campionato turco, che accresce ancor più il suo prestigio.