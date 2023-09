Baldanzi gioiello per il futuro del Napoli? L’agente svela tutto

Dimenticata la beffa Gabri Veiga, il Napoli guarda in Italia e all’Empoli per il futuro vice-Zielinski.

Un’estate di calciomercato quasi da dimenticare quella del Napoli. I tifosi degli azzurri avrebbero preferito essere accontenti con più colpi di cui uno sopratutto in difesa. Da vincitori dello scudetto e campioni d’Italia in carica ci si aspettava il salto di qualità almeno per quanto riguarda gli acquisti. Le entrate e i nuovi innesti in rosa invece sono state molto poche e sopratutto sono arrivate alcune delusioni come quella di non aver preso un difensore già pronto che potesse non far rimpiangere la meravigliosa stagione di Kim Min Jae.

Candidato tra i trenta nomi per la vittoria finale del Pallone d’Oro, il coreano è diventato uno dei migliori difensori centrali al mondo nel giro di una sola stagione. Secondo i tifosi è stato troppo rischioso sostituire Kim con un’incognita come il brasiliano Natan. L’altra delusione del mercato del Napoli è stato il mancato acquisto di Gabri Veiga. Il talentuoso classe 2002 spagnolo si è lasciato convincere dalla ricca proposta arrivata dall’Arabia Saudita accettando così l’offerta dell’Al Ahli. Proprio la nuova squadra di Veiga è stata invece snobbata da Zielinski che, dimostrando grande amore verso la città e la maglia, ha preferito restare al Napoli anche con uno stipendio ridotto.

Chance Baldanzi per il Napoli?

Intervistato ai microfoni di Sportmediaset, Federico Pastorello procuratore di Tommaso Baldanzi, ha parlato del futuro del suo assistito. Classe 2003 ed attualmente in forze all’Empoli, Baldanzi ha impressionato durante la scorsa stagione a suon di gol, giocate e assist ai compagni.

Stando a quanto riferisce il suo agente, il futuro del giovane trequartista sarà radioso e aspetta di fare solo il salto di qualità. Baldanzi ha dimostrato di essere un predestinato anche al mondiale U20 dove, insieme a Cesare Casadei, si è preso la scena trascinando l’Italia sino in finale.

Pastorello ha spiegato che ci sono state numerose trattative con tanti club italiani durante quest’estate di mercato. Baldanzi preferisce ancora rimanere in Italia e non ha preso in considerazione le offerte arrivate dall’estero. La squadra più vicina ad acquistarlo è stata la Fiorentina.

Contatti anche con la Roma di Josè Mourinho, ma alla fine il calciatore è rimasto un’altra stagione ad Empoli. Nessun contatto con il Napoli che però per tanto tempo ha cercato un giocatore proprio ne ruolo di Baldanzi. Sicuramente è un profilo gradito, chissà che Aurelio De Laurentiis e Mauro Meluso non bussino alle porte di Corsi per chiedere informazioni in più su Baldanzi e cercare di portarlo al Napoli.