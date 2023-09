Alla scoperta di Lindstrom con Alessandro Musumeci (Il Calcio Nordico): “Jesper ha bisogno di tempo”

Alla scoperta di Jesper Lindstrom con Alessandro Musumeci: abbiamo intervistato il fondatore de “Il Calcio Nordico” per parlare del nuovo acquisto del Napoli.

Ripartire. La parola d’ordine in casa Napoli deve essere solo questa. Il brutto passo falso con la Lazio ha fatto crescere il malumore tra i tifosi partenopei. Malumore dovuto anche a una campagna acquisti che non è stata considerata all’altezza della squadra campione d’Italia.

La sessione estiva di mercato ha però visto arrivare all’ombra del Vesuvio Jesper Lindstrom. Il talento danese classe 2000, prelevato dall’Eintracht Francoforte per una cifra che si aggira sui 25/30 milioni, è stato accolto dalla piazza con grande entusiasmo. La speranza dei tifosi è che il 23enne nordico possa dare una grossa mano alla squadra e rafforzare la fascia destra d’attacco, reparto forse “più debole” del Napoli.

Proprio del nuovo acquisto del Napoli ne abbiamo parlato con l’esperto di calcio nordeuropeo Alessandro Musumeci, fondatore della pagina Facebook “Il Calcio Nordico” (sui social conta circa 40 mila follower). Una panoramica sull’ultimo arrivato alla corte di Rudi Garcia per scoprire ancora meglio le caratteristiche del danese.

Nel suo esordio con la Lazio è stato schierato inizialmente a destra: in quale ruolo dà il meglio di sé?

Parto dicendo che per me Lindstrøm è un trequartista. Se è stato preso per giocare largo in un 4-3-3 classico, soffrirà sicuramente, ma l’impressione è che quello di Garcia sia più un 4-3-2-1 e, in quel caso, potrebbe fare il trequartista di destra come all’Eintracht Francoforte.

Una domanda più difficile: Lindstrom può fare bene in un campionato come quello italiano?

Secondo me può far bene perché è un calciatore con ottima qualità tecnica, visione di gioco ed è circondato da compagni con caratteristiche varie. Questo consente di avere alternative dal punto di vista del gioco. Può sfruttare gli inserimenti di Zambo Anguissa o Zielinski, l’incredibile capacità di Osimhen di attaccare spazio e profondità, scambiare rapidamente con Kvaratskhelia. Insomma, ha tutto per riuscire.