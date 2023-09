Rinnovo Zielinski, un nodo blocca tutto: cosa è successo

In queste settimane è sulla scrivania del presidente Aurelio De Laurentiis il rinnovo di Piotr Zielinski che, dopo le vicende estive a tema mercato, è pronto a legarsi agli azzurri. C’è, però, prima un aspetto da risolvere.

Con la sosta per le Nazionali, il Napoli ha la possibilità di fare il punto della situazione dopo i primi tre impegni di stagione contro Frosinone, Sassuolo e Lazio. Tanti gli aspetti positivi, ma anche qualche questione su cui lavorare ancora: questo è quanto emerso in queste uscite, le prime con Rudi Garcia sulla panchina azzurra. Tra le note più dolci, c’è sicuramente Piotr Zielinski: il centrocampista polacco è stato protagonista di ottime prestazioni, risultando decisivo soprattutto nelle prima due vittorie. Un aspetto di non poco conto, considerando che in estate il polacco è stato a un passo dalla cessione. Su di lui, c’era l’Al-Ahli che poi, quasi per un gioco del destino, ha soffiato Gabri Veiga proprio agli azzurri.

La permanenza del numero 20 partenopeo, però, resta comunque una buonissima notizia per tutti i tifosi del Napoli, che hanno imparato sicuramente ad apprezzare le sue qualità in questi anni all’ombra del Vesuvio. La stessa piazza, però, ora si aspetta novità sul fronte rinnovo.

Questione commissioni: si tratta per il rinnovo di Zielinski

Nel dettaglio, l’edizione odierna de La Repubblica traccia la situazione in merito alla trattativa per il rinnovo di contratto tra il Napoli e il centrocampista Piotr Zielinski.

Stando a quanto si apprende dalla medesima fonte, le parti continuano a parlarsi, nonostante un accordo di massima sostanzialmente trovato già da tempo. Ciò che separa Piotr Zielinski dalla firma sul nuovo contratto con il Napoli sono le commissioni che spetterebbero ai suoi procuratori. In ogni caso, la sensazione è che si tratta di uno step che non farà saltare in ogni modo la trattativa.

Il calciatore, fin dall’estate, ha dato priorità al prolungamento dell’accordo in essere con il club Campione d’Italia, respingendo anche i ricchi assalti dall’Arabia Saudita, come ricordato in precedenza. Situazione che va di pari passo con quella legata a Victor Osimhen: anche in questo caso, le sensazioni positive vanno avanti ormai da settimane, anche se restano da risolvere gli ultimi dettagli prima della firma con il Napoli. Intanto, i tifosi azzurri aspettano con ansia gli annunci, che il presidente Aurelio De Laurentiis spera di poter dare il prima possibile, anche per dare ulteriore stabilità e serenità all’ambiente, dopo un’estate caratterizzata da diversi rumors di mercato.