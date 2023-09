“Può succedere entro un mese e mezzo”, annuncio dell’esperto sul mercato del Napoli

Ancora nulla sotto il profilo dei rinnovi per il momento, intanto potrebbe presto arrivare la fumata bianca per il prolungamento più atteso.

Il calciomercato è terminato da 4 giorni, ed ora è tempo di cambiare registro e dedicarsi ai rinnovi contrattuali. Quelli che tanto hanno acceso dibattiti negli ultimi mesi, sono quelli di Osimhen, Kvaratskhelia e su tutti, quello del polacco Piotr Zielisnki.

Il giocatore ex Udinese ed Empoli, durante tutto il calciomercato è stato corteggiato dall’Arabia, con offerte contrattuali milionarie, molto più elevate da quelle ricevute per il rinnovo dalla dirigenza partenopeo, che invece vorrebbe prolungarlo al ribasso.

Zielinski può firmare il rinnovo con il Napoli, accordo in breve tempo?

Il giornalista esperto di calciomercato, Nicolò Schira, si è espresso sulla questione rinnovi del Napoli a 1 Station Radio. Ecco quanto evidenziato:

La possibilità di vederlo andare via a 0, come in tutte le situazioni in cui si è a soli nove mesi dalla scadenza, c’è. La scelta di Zielinski, però, è stata di cuore. Avrebbe potuto guadagnare molto di più in Arabia ma ha scelto l’azzurro.

Come appunto afferma Nicolò Schira, la scelta di Zielinski, di rifiutare a più riprese la squadra araba dell’Al-Ahli, è stata presa per amore del Napoli e di Napoli. A conferma di ciò il polacco, ha iniziato la stagione con delle prestazione da vero campione in tutte e 3 le uscite stagionali degli azzurri. Non facendo sicuramente rimpiangere il mancato approdo all’ombra del Vesuvio del talento spagnolo Gabri Veiga.

Il giornalista poi conclude:

Anche in questo caso, naturalmente, ci sarà l’usuale gioco delle parti. Un tira e molla tra club ed entourage. La dirigenza potrebbe convincersi che, in virtù della scelta del polacco, il calciatore possa accontentarsi dell’offerta del club. Dal suo canto, il calciatore potrebbe richiedere cifre superiori. In un mese e mezzo, però, sono sicuro si possa trovare la quadra. Mi meraviglierei, infatti, di un addio di Piotr dopo una scelta come quella fatta in estate.

È chiaro quindi che i tifosi del Napoli, possono stare tranquilli ed attendere questo mese e mezzo per la fine delle trattative del rinnovo di Piotr. Il giusto premio ad un ragazzo che non ha mai avuto l’intensione di lasciare la squadra e la città, che dopo 7 stagioni, lo ha visto finalmente trionfare in maglia azzurra, con la vittoria dello storico scudetto.

Dopodiché la società potrà dedicarsi alle altre trattative per i rinnovi di contratto di cui si parla con insistenza in questo periodo, ovvero quelli che riguardano Osimhen e Kvaratskhelia.