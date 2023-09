Poteva arrivare al Napoli, da non credere: sta per firmare in Qatar!

Lo avevano dato per fatta al Napoli ad inizio giugno, adesso, dopo tre mesi, è pronto a ricominciare dal Qatar. Da quando a metà maggio si è saputo delle dimissioni di mister Spalletti, è partito il toto allenatore del Napoli da parte di tutti i giornali, nazionali ed esteri. Ogni giorno un nome nuovo sul taccuino del presidente De Laurentiis, che era ormai arrivato ad avere una lista di “40 nomi”. Partendo da Luise Enrique, passando per Roberto De Zerbi, fino a Galtier. È proprio il francese, che dopo essere stato licenziato dal Psg, ha cambiato ora totalmente ambizioni. Galtier vicinissimo all’ Al Duhail in Qatar L’allenatore ex Psg e Lille, al centro della telenovela per il nuovo mister del Napoli agli inizi di giugno, sembra ormai destinato a lasciare l’Europa. Come afferma il giornalista Nicolò Schira su Twitter, è molto vicino all’approdo al Al Duhail, squadra qatariota, che è pronta ad offrigli un contratto multimilionario fino al 2025 con opzione per il 2026. L’allenatore marsigliese, per l’Equipe era i nuovo mister degli azzurri, tanto da dedicargli la prima pagina con l’ombra del francese disegnato alle pendici del Vesuvio. Salvo poi essere smentiti la sera stessa, con l’annuncio del Napoli con il nuovo allenatore, che aveva si scelto un francese, ma era Rudi Garcia. SEGUICI ANCHE SU GOOGLE NEWS

Home » Ultime sul Calcio Napoli, le news » Poteva arrivare al Napoli, da non credere: sta per firmare in Qatar!