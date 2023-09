Piaceva anche al Napoli: sapete cos’ha detto l’agente di Amrabat?

Amrabat al Manchester United, dopo essere stato accostato al Napoli. Sorprendenti dichiarazioni dell’agente del marocchino.

É stata una sessione di calciomercato ricca di sorprese fino alla fine, con grandi colpi anche sul gong. Uno di questi é stato sicuramente il passaggio di Amrabat al Man Utd nell’ultima giornata di mercato, con il giocatore della Fiorentina che era vicino al passaggio a tante squadre di serie A, tra cui anche il Napoli.

Sono di qualche ora fa le dichiarazioni dell’agente del centrocampista ora in forza ai red Devils, dove racconta di tutto il percorso fatto da entrambi per arrivare fino al “Teatro dei sogni”:

Hai fatto un sogno che ti ha visto giocare sotto le luci nel ‘teatro dei sogni’. Hai riposto in me la tua fiducia perché quel sogno diventasse realtà, e da 15 anni facciamo questo viaggio insieme, che ti ha visto crescere da ragazzo giovane con un talento grezzo e la passione per il calcio, all’uomo che sei oggi, un giocatore di fama mondiale.