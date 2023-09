L’asso dell’Under 21: “Vorrei giocare in una big”, messaggio al Napoli?

Dal ritiro della nazionale U21, arrivano segnali di calciomercato e messaggi velati agli azzurri da parte del talento rivelazione della scorsa stagione.

È tempo di nazionali, è tempo di qualificazioni europee. In queste due settimane dedicate alle nazionali, ripartono le partite di qualificazione all’Europeo 2024. L’Italia maggiore sarà allenata da Luciano Spalletti, mentre a guidare l’Under 21 verso il cammino dell’Europeo 2025 sarà il nuovo CT, Carmine Nunziata, reduce dall’esperienza in Under 20 dove ha conquistato la finale del mondiale con gli azzurrini.

Il neo allenatore si è presentato alla stampa con il nuovo capitano della nazionale U21, Tommaso Baldanzi, che dopo aver elogiato il lavoro svolto dal ct nell’ultimo anno, ha parlato della sua stagione all’Empoli e del futuro in serie A.

Baldanzi pronto per il salto in una big di Serie A

Il giovane talento toscano ha così esordito in conferenza stampa:

A Empoli ci sono stati diversi giocatori che poi hanno avuto la fortuna di andare in grandi squadre, io quest’anno sono molto contento di essere rimasto.

Queste le parole del talento dell’Empoli durante la conferenza stampa con la nazionale azzurrina, dichiarazioni che aprono certamente ad una futura cessione del gioiello toscano, che però per questa stagione – come egli stessa ha dichiarato -, vuole concentrarsi esclusivamente a dare il massimo per mister Zanetti e il suo Empoli.

Baldanzi poi conclude la conferenza:

Ovviamente spero di essere il prossimo a giocare in una big. Personalmente, finora, non ho ricevuto nessuna chiamata.

Sul talento italiano, finora nessuna big di serie A si è fiondata, le milanesi erano quelle più interessate, ma soltanto il Napoli e la Juventus hanno realmente chiesto notizie del giocatore.

A queste dichiarazioni però, si aggiungo quelle del suo agente, che non parla delle 4 squadre citate, ma bensì di un altro club toscano:

La Fiorentina è stata la più attiva, è questa quella dove il giocatore è stato più vicino al trasferimento. inoltre abbiamo avuto contatti anche con la Roma ma niente di serio.

Poi l’agente conclude:

Purtroppo non siamo riusciti a trovare l’acquirente giusto, anche perché lui non era pronto a guardare fuori dall’Italia, pertanto le squadre che potevano prendere erano ridotte, anche per una questione di ruolo. Ma restare ad Empoli è stata la decisione giusta, perché è ancora giovane, può crescere

Questo quindi potrebbe essere un chiaro messaggio alle grandi del campionato, affinché la prossima finestra estiva di mercato possa essere quella giusta per il rilancio e l’ora quindi di salutare la toscana per Tommaso Baldanzi.