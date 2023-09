Jorginho, l’agente fa impazzire i tifosi del Napoli: De Laurentiis esulta

L’agente di Jorginho ha parlato benissimo di un giocatore del Napoli, facendo ben sperare i tifosi azzurri.

Nella giornata di oggi, Joao Santos, l’agente dell’ex centrocampista azzurri, ora in forza all’Arsenal, Jorginho, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante il programma “Radio Goal”, ha parlato del suo assistito ovviamente e di come si trova in Premier, ormai stabilmente lì da 5 anni, divisi tra Chelsea e appunto con i gunners.

L’agente di Jorginho promuove Natan

Joao Santos, non ha nascosto il suo entusiasmo nei confronti del nuovo difensore azzurro, Natan, nonostante non abbia ancora collezionato minuti in Serie A.

Natan è fortissimo, vedrete. Diventerà forte come Thiago Silva.

Un paragone, quello con il centrale ex Milan e Psg, tra le altre, che ovviamente fa sognare i tifosi del Napoli, che non aspettano altro che vedere in azione il giovane brasiliano.

L’agente dell’italo brasiliano ha poi concluso parlando del possibile ritorno di Jorginho in Italia:

Jorginho in Italia? Perchè no? Se una squadra italiana dovesse aver bisogno di un calciatore con le caratteristiche di Jorginho saremmo disposti a parlarne. Juventus? Mai dire mai, nel mondo del calcio non esiste il mai.

Non saranno felicissimi per queste dichiarazioni invece, che non chiudono le porte ai rivali storici della Juventus, neanche a Jorginho.