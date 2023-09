Calciomercato Napoli, chiesto in prestito: può essere ceduto subito

Il calciomercato è terminato, ma il lavoro degli uomini di mercato non è ancora terminato: un azzurro è stato richiesto in prestito

La stagione del Napoli è cominciata con il piede giusto, grazie alla vittoria esterna con il Frosinone e quella casalinga con il Sassuolo. Entrambi i match avevano fatto ben sperare i tifosi, speranzosi di poter vedere competitivo il Napoli anche quest’anno. Tuttavia, le speranze dei tifosi si sono affievolite dopo l’ultimo match di Serie A. Infatti, gli azzurri sono caduti in casa contro l’organizzatissima Lazio di mister Sarri, che invece era partita malissimo con due sconfitte nelle prime due giornate. 1-2 il risultato finale, che non farà dormire sogni tranquilli ai tifosi napoletani durante queste due lunghe settimane di sosta Nazionali.

Come il campionato, anche il mercato è fermo, ad eccezione di Lecco e Brescia. Le due squadre riammesse in Serie B, dopo la telenovela che ha coinvolto anche la Reggina, hanno ottenuto una proroga sul mercato di 7 giorni. Infatti, i due club potranno effettuare operazioni di mercato fino all’8 settembre. Dato che per tutto il resto delle squadre il calciomercato è finito, le due squadre stanno puntando specialmente su operazioni in prestito, magari su giovani talenti della Serie A, che in questo momento non trovano abbastanza spazio. Non a caso, stando a quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, il Lecco ha bussato alla porta del Napoli per richiedere il prestito di Nikita Contini.

Napoli, il Lecco vuole Contini in prestito: la risposta del Napoli è da non credere

Tuttavia, Schira riferisce che il Napoli ha rispedito al mittente la proposta. E anzi il club partenopeo avrebbe proposto al portiere classe ’96 un estensione del proprio attuale contratto. Il giornalista parla di “contatti avviati“. Si tratta per allungare il contratto fino al 2026.

Il portiere ex Sampdoria, anche quest’estate ha ricevuto tante proposte (sopratutto in prestito), ma alla fine ha preferito, in accordo con la società, di rimanere come terzo portiere della rosa a disposizione di mister Garcia. Probabilmente anche per questo motivo, il Napoli ha deciso di premiarlo con il tanto agognato rinnovo contrattuale. Per lui si tratterebbe dunque di una gradita permanenza in azzurro, dopo anni di prestiti in giro per l’Italia. Inoltre, visto che è cresciuto nel settore giovanile del Napoli, quest’anno sarà anche presente in lista Champions come terzo portiere. Quindi non ci sarà Idasiak, come lo scorso anno, che farà invece parte della Lista UEFA B.