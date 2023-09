Sirene turche a mercato chiuso per l’azzurro: il Napoli può perderlo senza sostituirlo

Continuano ad arrivare attestati di stima dalla Turchia per l’azzurro. In caso di cessione, il Napoli non può più trovare il sostituto.

Il campionato è ormai iniziato da qualche settimana. Il Napoli dopo aver vinto in scioltezza le prime due partite contro Frosinone e Sassuolo è inciampato in un brutto k.o. contro la Lazio. Gli uomini di Maurizio Sarri sono stati abili nell’incartare il gioco di Garcìa e soprattutto hanno messo a nudo tutte le difficoltà della linea difensiva dei campioni d’Italia.

Il Napoli, infatti, ha sofferto tantissimo i contropiedi rapidi dei biancocelesti. Il match dello Stadio Maradona ha dimostrato come l’assenza in difesa di Kim è pesante e ci sia bisogno di un sostituto all’altezza. Natan resta un punto interrogativo: Garcìa al momento gli preferisce l’esperienza di Juan Jesus, ma il difensore ex Roma non ha la rapidità necessaria per sostenere una linea difensiva quasi nella metà campo avversaria.

La sosta per le nazionali arriva in aiuto della squadra azzurra. Rudi Garcìa ha a disposizione due settimane di tempo per far integrare al meglio Natan, sostituto designato di Kim, e trovare nuove certezze difensive che sono mancate nella sfida contro la Lazio.

Oltre a Natan, ci sarebbe anche l’opzione Leo Ostigard. Il difensore norvegese, però, in queste prime partite di campionato è stato impiegato come vice Lobotka. Il Napoli è scoperto in quel ruolo, perchè Diego Demme è stato messo fuori rosa. Il suo futuro, però potrebbe cambiare molto rapidamente.

Demme può volare in Turchia, le ultime

Diego Demme, dal suo arrivo a Napoli è subito entrato nel cuore dei tifosi azzurri. La sua scelta di vestire la maglia azzurra è stata di cuore. In Germania ha lasciato, da capitano, il Lipsia che si trovava in testa alla Bundesliga, per aggregarsi ad un Napoli, quello di Gattuso, in grandissima difficoltà.

I suoi primi mesi sono stati buoni, poi l’esplosione di Lobotka e il grave infortunio al ginocchio lo hanno fatto finire ai margini del progetto Napoli.

Lo scorso anno, Spalletti lo ha impiegato appena 7 volte e mai da titolare. Il suo contratto scade nel 2024 e il Napoli voleva cederlo in questa sessione estiva di mercato.

Nonostante, ora, il mercato in Italia sia chiuso, quello turco è ancora attivo. Secondo quanto riporta la testata turca “Sporx”, pare che potrebbero esserci delle novità in merito al futuro di Demme.

Il Fenerbahce è da tempo alla ricerca di un nuovo centrocampista. Negli ultimi giorni è stato proposto all’ex club di Kim proprio Diego Demme. I costi non sono proibitivi e l’operazione potrebbe andare in porto.