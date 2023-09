Napoli, si avvicina il momento di Natan: spunta la data del debutto

Giovane, buon prospetto futuro, con l’arduo compito di sostituire il difensore più forte del campionato: Natan finalmente potrà esordire dopo essere stato relegato in panchina.

Il primo acquisto della nuova stagione del Napoli, il difensore brasiliano Natan, il primo dei tre volti nuovi ad aggregarsi al gruppo, finalmente pronto a partire dal primo minuto. È il giocatore più atteso dai tifosi azzurri, essendo la difesa il reparto che ha perso qualcosa in termini di solidità nell’ultima finestra di mercato, con il passaggio di Kim al Bayern Monaco.

Ovviamente le aspettative sono tante, la dirigenza ha stupito con i suoi colpi low cost, alcuni dei quali divenuti poi dei veri e propri campioni negli anni. Su tutti ricordiamo appunto il coreano volato in Germania e Kvaratskhelia, arrivati entrambi tra lo scettiscismo generale hanno ribaltato ogni pronostico, tifosi napoletani che sperano ovviamente che lo stesso accada per Natan insieme a Cajuste e Lindstrom.

Natan verso il debutto in Genoa-Napoli

Per il classe 2001 sarà quindi, secondo quanto riportato da Il Mattino, quella contro il Genoa, alla ripresa dopo la sosta per le nazionali, potrebbe essere la partita del debutto in campionato con la maglia azzurra. Visto anche l’impegno di Champions mercoledì 20 settembre contro i portoghesi del Braga, dove sicuramente il mister Garcia non rischierà il difensore brasiliano, ma cercherà di far riposare uno tra Juan Jesus e Rhamani contro il Genoa sabato 16 settembre, lasciando il posto proprio al nuovo centrale azzurro.

La partita contro i liguri, potrebbe essere la giornata perfetta per l’esordio in serie A, avviene nel momento giusto, quando i match si intensificheranno con l’inizio della Champions e quindi si giocherà una volta ogni 3/4 giorni. Avere un ricambio in più, per mister Garcia, non potrà che fare bene.

Sempre sul quotidiano si possono leggere alcune critiche per la scelta di Garcia della troppa attesa per far debuttare il giovane brasiliano che, ricordiamo, non ha un compito facilissimo. Sostituire il coreano Kim non è certamente una passeggiata, visti i risultati raggiunti nella passata stagione. Non bisogna aspettarsi che Natan sia il nuovo Kim Min-Jae: per caratteristiche è differente dal coreano, ma sicuramente ha tanti margini di miglioramento.

La speranza è che tra le mani, gli azzurri, abbiano un vero è proprio diamante grezzo che Garcia, sapientemente, vuole evitare di bruciare. Dopo la sosta per le nazionali arriverà il primo tour de force della stagione, con 7 partite in 22 giorni: per quel momento bisognerà avere ricambi pronti e affidabili, quindi perché potrebbe arrivare a pennello il debutto del giocatore più atteso della campagna acquisti partenopea.