Napoli sconfitto dalla Lazio, mossa di De Laurentiis: qual è stata la reazione

Gambe pesanti e mancanza di idee, la reazione del presidente dopo la sconfitta lascia spazio alla negatività.

Pronti, partenza e via con le critiche ed il malumore. Il Napoli di Rudi Garcia ed il mercato, apparentemente incompleto, non hanno convinto i tifosi che adesso puntano il dito contro Rudi Garcia e la dirigenza. La sconfitta del Maradona per mano di una Lazio, rinata dopo gli insuccessi iniziali, fanno pensare che a Castel Volturno è tempo di voltare pagina.

Durante questa sosta per le nazionali bisognerà focalizzarsi sul lavoro e capire cos’è che non ha funzionato contro la squadra di Sarri. Secondo quanto si può leggere oggi da Tuttosport, si capisce l‘insoddisfazione di Aurelio De Laurentiis e della dirigenza tutta. Poco dopo la partita il presidente è stato visto scuro in volto e stizzito dall’atteggiamento della sua squadra.

De Laurentiis insoddisfatto, confronto con Garcia

Il secondo tempo di Napoli-Lazio ha portato alla sconfitta degli azzurri. Un 2-1 firmato Luis Alberto e Kamada che, secondo Tuttosport, è anche un risultato stretto visto l’atteggiamento dei partenopei. Mancanza di lucidità, gambe pesanti e poche idee. Due gol annullati ai biancocelesti per fuorigioco millimetrico. Fossero diventati quattro i gol subiti, le critiche agli azzurri sarebbero state anche più feroci.

Lo stesso presidente si è anche chiesto del perché gli spalti fossero semi vuoti immaginando quanto la situazione stia cambiando rispetto ai tempi di Spalletti. Con l’allenatore toscano, il Napoli era riuscito ad esprimere un calcio tra i più belli e significativi d’Europa, mentre adesso tutto appare differente.

C’è stato anche un confronto tra De Laurentiis e Garcia: niente di preoccupante per il francese, solo un incidente di percorso. Un lavoro iniziato due mesi fa che fa preoccupare sul calo fisico della rosa. Un Juan Jesus, che sta sostituendo Kim, utilizzato forse come capro espiatorio dei reali problemi del Napoli. Da domani, gli azzurri si ritroveranno a Castel Volturno sarà tempo di archiviare la sconfitta ed iniziare a fare sul serio.